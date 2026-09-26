Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
207
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%22 022 руб. 25 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103190
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
207
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х9
Вес, кг.
2.15
Описание товара Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
207
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: встраиваемые, из стены, латунные, настенные, электронные, для ванной без душа, настенные однорычажные, с гусаком, Встраиваемые
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, элитные
Теги товара: встраиваемые, из стены, латунные, настенные, электронные, для ванной без душа, настенные однорычажные, с гусаком, Встраиваемые
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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