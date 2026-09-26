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Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE

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Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 3
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 4
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 5
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 6
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 7
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 8
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 9
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 10
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 11
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 12
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 13
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 14
Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
207
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 3
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 4
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 5
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 6
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 7
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 8
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 9
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 10
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 11
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 12
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 13
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 14
  • Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
22 022 руб.  25 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103190
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
207
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х9
Вес, кг.
2.15

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Project LM4651CE




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
15
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
20
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
207
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, элитные
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Доставка
Отзывы


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