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Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000

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Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 1
Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 2
Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 3
Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
215
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 1
  • Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 2
  • Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 3
  • Смеситель для умывальника высокий Damixa Sirius 860220000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 
Начислим 1290 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541831
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000
21 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
29.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
215
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000

Стильная коллекция смесителей Sirius – это ультрасовременный дизайн, смелое сочетание традиционных прямых форм со скругленными гранями. Смесители приковывают взгляды своими солидными формами, выразительным дизайном и конструктивными решениями. Высокий смеситель для для умывальника Sirius - это стильное смелое решение для ванных комнат. Смеситель будет олично смотреться в комплекте с накладной раковиной. Увеличенная высота корпуса смесителя существенно расширяет зону принятия ванных процедур.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
29.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
215
Длина излива
165
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная коллекция смесителей Sirius – это ультрасовременный дизайн, смелое сочетание традиционных прямых форм со скругленными гранями. Смесители приковывают взгляды своими солидными формами, выразительным дизайном и конструктивными решениями. Высокий смеситель для для умывальника Sirius - это стильное смелое решение для ванных комнат. Смеситель будет олично смотреться в комплекте с накладной раковиной. Увеличенная высота корпуса смесителя существенно расширяет зону принятия ванных процедур.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины высокий Damixa Sirius 860220000 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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