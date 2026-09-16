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Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром

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Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром - фото 1
Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
190
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736225
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
190
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х20х7
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром

Смеситель hansgrohe Vernis Blend 190 - это сочетание современного дизайна, надежности и экономичного расхода воды. Модель идеально подходит для современных ванных комнат, обеспечивая комфортное использование благодаря увеличенной зоне комфорта и точному управлению потоком воды. Технология ComfortZone 190 обеспечивает оптимальное расстояние между изливом и раковиной, делая ежедневные гигиенические процедуры более удобными. Высокий излив (190 мм) и выступ 169 мм позволяют комфортно мыть руки и наполнять высокие емкости без разбрызгивания воды. Смеситель оснащен рычажной ручкой, которая обеспечивает плавную и точную регулировку температуры и напора воды. Регулируемый формирователь струи позволяет адаптировать поток воды под личные предпочтения. Надежный керамический картридж гарантирует долгий срок службы и стабильную работу механизма. Экономичный расход воды - всего 5 л/мин при 3 барах - помогает снизить потребление воды без потери комфорта. Модель поддерживает подключение к проточным водонагревателям и устанавливается через стандартные соединения G ?, что делает монтаж быстрым и удобным. Смеситель hansgrohe Vernis Blend 190 - это надежное и практичное решение для ванной комнаты с современным минималистичным дизайном.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
190
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель hansgrohe Vernis Blend 190 - это сочетание современного дизайна, надежности и экономичного расхода воды. Модель идеально подходит для современных ванных комнат, обеспечивая комфортное использование благодаря увеличенной зоне комфорта и точному управлению потоком воды. Технология ComfortZone 190 обеспечивает оптимальное расстояние между изливом и раковиной, делая ежедневные гигиенические процедуры более удобными. Высокий излив (190 мм) и выступ 169 мм позволяют комфортно мыть руки и наполнять высокие емкости без разбрызгивания воды. Смеситель оснащен рычажной ручкой, которая обеспечивает плавную и точную регулировку температуры и напора воды. Регулируемый формирователь струи позволяет адаптировать поток воды под личные предпочтения. Надежный керамический картридж гарантирует долгий срок службы и стабильную работу механизма. Экономичный расход воды - всего 5 л/мин при 3 барах - помогает снизить потребление воды без потери комфорта. Модель поддерживает подключение к проточным водонагревателям и устанавливается через стандартные соединения G ?, что делает монтаж быстрым и удобным. Смеситель hansgrohe Vernis Blend 190 - это надежное и практичное решение для ванной комнаты с современным минималистичным дизайном.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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