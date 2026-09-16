Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром
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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71589000 хром
Смеситель hansgrohe Vernis Blend 190 - это сочетание современного дизайна, надежности и экономичного расхода воды. Модель идеально подходит для современных ванных комнат, обеспечивая комфортное использование благодаря увеличенной зоне комфорта и точному управлению потоком воды. Технология ComfortZone 190 обеспечивает оптимальное расстояние между изливом и раковиной, делая ежедневные гигиенические процедуры более удобными. Высокий излив (190 мм) и выступ 169 мм позволяют комфортно мыть руки и наполнять высокие емкости без разбрызгивания воды. Смеситель оснащен рычажной ручкой, которая обеспечивает плавную и точную регулировку температуры и напора воды. Регулируемый формирователь струи позволяет адаптировать поток воды под личные предпочтения. Надежный керамический картридж гарантирует долгий срок службы и стабильную работу механизма. Экономичный расход воды - всего 5 л/мин при 3 барах - помогает снизить потребление воды без потери комфорта. Модель поддерживает подключение к проточным водонагревателям и устанавливается через стандартные соединения G ?, что делает монтаж быстрым и удобным. Смеситель hansgrohe Vernis Blend 190 - это надежное и практичное решение для ванной комнаты с современным минималистичным дизайном.
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