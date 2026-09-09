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Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром

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Смеситель для кухни AM.PM Like F8013000 хром - фото 1
Смеситель для кухни AM.PM Like F8013000 хром - фото 2
Смеситель для кухни AM.PM Like F8013000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
191
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8013000 хром - фото 1
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8013000 хром - фото 2
  • Смеситель для кухни AM.PM Like F8013000 хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260887
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Коллекция Like
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Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
44
Страна бренда
Германия
Ширина, см
10.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
191
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х26х6
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром

Стильный и функциональный смеситель для кухни с профессиональным изливом. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя. Гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любой высоты. Излив изготовлен из термостойкого силикона. Силикон абсолютно безопасен при контакте с водой, т.к. в составе силикона отсутствуют вредные для здоровья токсичные компоненты. Гладкий силиконовый излив устойчив к загрязнениям - легкий уход. Излив износостойкий и устойчив к перегибам. Лейка из нержавеющей стали оптимального размера для удобного хвата. Держатель излива изготовлен из ударопрочного ABS пластика. Отлично переносит воздействие влаги и моющих средств. Ручка-стик сконструирована под руку, не пачкается, легко управляется и обеспечивает тонкую настройку потока.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
44
Страна бренда
Германия
Ширина, см
10.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
191
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и функциональный смеситель для кухни с профессиональным изливом. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя. Гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любой высоты. Излив изготовлен из термостойкого силикона. Силикон абсолютно безопасен при контакте с водой, т.к. в составе силикона отсутствуют вредные для здоровья токсичные компоненты. Гладкий силиконовый излив устойчив к загрязнениям - легкий уход. Излив износостойкий и устойчив к перегибам. Лейка из нержавеющей стали оптимального размера для удобного хвата. Держатель излива изготовлен из ударопрочного ABS пластика. Отлично переносит воздействие влаги и моющих средств. Ручка-стик сконструирована под руку, не пачкается, легко управляется и обеспечивает тонкую настройку потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


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