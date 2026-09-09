Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом AM.PM Like F8013000 хром
Стильный и функциональный смеситель для кухни с профессиональным изливом. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя. Гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любой высоты. Излив изготовлен из термостойкого силикона. Силикон абсолютно безопасен при контакте с водой, т.к. в составе силикона отсутствуют вредные для здоровья токсичные компоненты. Гладкий силиконовый излив устойчив к загрязнениям - легкий уход. Излив износостойкий и устойчив к перегибам. Лейка из нержавеющей стали оптимального размера для удобного хвата. Держатель излива изготовлен из ударопрочного ABS пластика. Отлично переносит воздействие влаги и моющих средств. Ручка-стик сконструирована под руку, не пачкается, легко управляется и обеспечивает тонкую настройку потока.
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