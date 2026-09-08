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Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C

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Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 1
Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 2
Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 3
Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
125
Длина излива
227
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 1
  • Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 2
  • Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 3
  • Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
8 038 руб.  9 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103185
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Коллекция Project
filter_none Товар входит в коллекцию Project

Коллекция Project


Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, крепеж
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
125
Длина излива
227
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
28х22х8
Вес, кг.
1.46

Описание товара Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C

Красивый внешний вид устройства не должен влиять на его эксплуатационные качества. Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C отражает этот посыл. Хирургическая ручка позволяет локтём выполнять все манипуляции, связанные с изменением температуры и напора воды. Плавная работа керамического картриджа Sedal не создаёт проблем с регулировкой. Также данный смеситель абсолютно бесшумен и оборудован аэратором Neoperl Perlator, который обеспечивает ровный поток воды без примесей воздуха.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, гибкая подводка, крепеж
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
125
Длина излива
227
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на шпильку
Страна производитель
Чехия
Описание
Красивый внешний вид устройства не должен влиять на его эксплуатационные качества. Смеситель для кухни Lemark Project LM4604C отражает этот посыл. Хирургическая ручка позволяет локтём выполнять все манипуляции, связанные с изменением температуры и напора воды. Плавная работа керамического картриджа Sedal не создаёт проблем с регулировкой. Также данный смеситель абсолютно бесшумен и оборудован аэратором Neoperl Perlator, который обеспечивает ровный поток воды без примесей воздуха.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


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