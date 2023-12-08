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Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C

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Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
75
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C - фото 2
  • Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
4 672 руб.  5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103120
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
75
Длина излива
90
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х7
Вес, г.
970

Описание товара Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C

Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Lemark Plus Grace LM1506C

Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для маленьких раковин рассчитан похоже



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
75
Длина излива
90
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2023
Илья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для маленьких раковин рассчитан похоже


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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