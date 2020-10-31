Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для раковины Lemark Benefit LM2506C

Артикул: 102982
  • Смеситель для раковины Lemark Benefit LM2506C - фото 1
  • Смеситель для раковины Lemark Benefit LM2506C - фото 2
Смеситель для раковины Lemark Benefit LM2506C - фото 1
Смеситель для раковины Lemark Benefit LM2506C - фото 2
5 710 руб. 
Купить
+ 109 КэтКоинов
Артикул: 102982
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет (7 лет на корпус)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Benefit
filter_noneТовар входит в коллекцию Benefit

Коллекция Benefit

БрендLemark
Тип товараСмесители для раковины
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий1
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастольный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива120 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Чехия
Высота излива121 мм
Тип управлениядвухзахватный
Длина, см30
Ширина, см20
Высота, см9
Вес, кг1.7
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Монтаж - на борт


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Водонагреватели, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые гидромассажные панели, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Системы инсталляции, Смесители, Унитазы, Шланги для душа, Смесители для ванны, Краны для кухни, Смесители для раковины, Термостатические смесители, Смесители для кухни с подключением к фильтру с питьевой водой, Смесители для кухни с краном для питьевой воды, Смесители для душевых кабин, Смесители для ванны с длинным изливом, Смесители на борт ванны, Смесители с гигиеническим душем.


Теги товара: Смесители для душевых кабин, Смесители скрытого монтажа, Встроенные смесители для душа в стену, Чешские смесители, Смесители латунные, Смесители для накладной раковины, Смесители елочка для умывальника, Смесители елочка для умывальника, Чешские смесители для кухни, Смесители двухвентильные, Латунные смесители для кухни, Смесители для ванной без душа, Смесители с аэратором, Смесители с гусаком, Двухвентильные для раковины, Двухвентильные для кухни, Двухвентильные для ванной, На столешницу.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Смеситель для раковины Lemark Benefit LM2506C - купить по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...