Сенсорный смеситель Savol (GY8892W) дивертор (AAA) приобретается отдельно
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сенсорный смеситель Savol (GY8892W) дивертор (AAA) приобретается отдельно
Смеситель может работать как от батареек АА, так и от сети 220В. На корпусе смесителя нет рычагов управления температурой воды, так как смеситель по принципу работы является моно. Используя девиатор (артикул ААА), можно подключить и отрегулировать подачу холодной и горячей воды в смеситель. Девиатор устанавливается на блок управления смесителем, к нему подключаются шланги подачи холодной и горячей воды (нет в комплекте). Повернув рычаг управления девиатора, можно настроить комфортную температуру подачи воды. Подводка, которая идет в комплекте со смесителем, нужна для подачи воды от блока управления к корпусу смесителя.
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Теги товара: латунные, для накладной раковины, российские, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
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