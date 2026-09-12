Смеситель для кухни Haiba (HB76858-3)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba (HB76858-3)
Смеситель для кухни с гибким изливом с подключением фильтра питьевой воды, серый/хром Haiba HB76858-3. Особенность: смеситель можно одновременно подключить к водопроводной воде и к фильтру с питьевой водой. Смеситель имеет две рукоятки: для регулирования напора водопроводной воды и для подачи фильтрованной питьевой воды. Преимущество смесителя заключается в гибкости излива и самостоятельной регулировки его высоты. Тип подводки – гибкая. В комплектацию входит: смеситель, подводка для смесителя 40 см. Материал смесителя – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Поверхность смесителя покрыта хромом, поэтому продукция выглядит изящной и гладкой и сохраняет свой первоначальный вид на долгие годы. Материал излива – силикон. Встроенный керамический картридж обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды.
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