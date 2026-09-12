Top.Mail.Ru
Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H) - фото 1
Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
150
Длина излива
175
Запорный клапан
электронный датчик
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H) - фото 1
  • Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683977
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
16.5
Страна производства
Китай
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
150
Длина излива
175
Запорный клапан
электронный датчик
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
питание от батарейки АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H)

Сенсорный смеситель Savol S-GY8895H требует отдельного приобретения дивертора AAA для подключения горячей и холодной воды. Дивертор позволяет регулировать температуру подаваемой воды через блок управления, обеспечивая комфортное использование. Совместим с моделями линейки S-GY88**, включая S-GY8895H, где ручная настройка температуры не предусмотрена в базовой конструкции. Установка дивертора осуществляется на блок управления смесителя с подключением соответствующих шлангов (не входят в комплект). Решение предназначено для случаев, когда требуется гибкая регулировка без сложного демонтажа оборудования



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
16.5
Страна производства
Китай
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
150
Развернуть
Длина излива
175
Запорный клапан
электронный датчик
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
питание от батарейки АА
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Savol S-GY8895H требует отдельного приобретения дивертора AAA для подключения горячей и холодной воды. Дивертор позволяет регулировать температуру подаваемой воды через блок управления, обеспечивая комфортное использование. Совместим с моделями линейки S-GY88**, включая S-GY8895H, где ручная настройка температуры не предусмотрена в базовой конструкции. Установка дивертора осуществляется на блок управления смесителя с подключением соответствующих шлангов (не входят в комплект). Решение предназначено для случаев, когда требуется гибкая регулировка без сложного демонтажа оборудования


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сенсорный смеситель Savol дивертор (AAA) приобретается отдельно (S-GY8895H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...