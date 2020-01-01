Нож-измельчитель блендер бутылка венчик венчик для взбивания диск для терки и шинковки для колки льда измельчитель мельничка мерный стакан насадка для замешивания теста насадка для нарезки кружочками насадка для приготовления пюре насадка для пюре насадка-венчик насадка-измельчитель нож универсальный нож эмульсионная насадка общее число насадок 3

автоблокировка блендера при снятой чаше автоотключение по таймеру антивибрационные прокладки блокировка двигателя при неправильной сборке варка на пару взбивание взбивание/ измельчение/смешивание/гомогенизации/замес жидкого теста гомогенизации гомогенизации, готовка на пару замес жидкого теста защита двигателя от перегерва защита двигателя от перегрева защита от брызг защита от включения при неправильной сборке защита от включения со снятой чашей защита от перегрева защита от перегрузки измельчение измельчение льда измельчитель для твердых продуктов колка льда крышка с отверстием для ингредиентов и колпачком крышка чаши с отверстием для ингредиентов многолезвийный нож из высококачественной нержавеющей стали можно мыть в посудомоечной машине плавная регулировка скорости приготовление пюре противоскользящие ножки противоскользящие ножки с присосками режим очистки. система easyclick система определения безопасной установки крышки и емкости смешивание смузи-фильтр технология измельчения promix