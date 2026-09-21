Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703581
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.8
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки
Размеры в упаковке, см
23х22х13
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый
Настоящей находкой для тех, кто любит и умеет готовить, станет блендерный набор VITEK VT-8531 (максимальная мощность 1000 В). Он поможет не только измельчать те или иные продукты, но и взбивать крем для торта или ингредиенты коктейля: для этого в комплекте имеются две специальные насадки. В блендере предусмотрен один скоростной режим — оптимальный для большинства кулинарных операций. Погружная часть и лезвия прибора, а также венчик изготовлены из надежной нержавеющей стали, поэтому устройство будет служить вам действительно долго
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.8
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки
Настоящей находкой для тех, кто любит и умеет готовить, станет блендерный набор VITEK VT-8531 (максимальная мощность 1000 В). Он поможет не только измельчать те или иные продукты, но и взбивать крем для торта или ингредиенты коктейля: для этого в комплекте имеются две специальные насадки. В блендере предусмотрен один скоростной режим — оптимальный для большинства кулинарных операций. Погружная часть и лезвия прибора, а также венчик изготовлены из надежной нержавеющей стали, поэтому устройство будет служить вам действительно долго
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый