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Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый

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Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.8
  • Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703581
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.8
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки
Размеры в упаковке, см
23х22х13
Вес, кг.
1.3

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый

Настоящей находкой для тех, кто любит и умеет готовить, станет блендерный набор VITEK VT-8531 (максимальная мощность 1000 В). Он поможет не только измельчать те или иные продукты, но и взбивать крем для торта или ингредиенты коктейля: для этого в комплекте имеются две специальные насадки. В блендере предусмотрен один скоростной режим — оптимальный для большинства кулинарных операций. Погружная часть и лезвия прибора, а также венчик изготовлены из надежной нержавеющей стали, поэтому устройство будет служить вам действительно долго

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8531 1000Вт белый/белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Комплектация
блендер, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, руководство, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.8
Функции и особенности
защита от перегрева, защита от перегрузки
Описание
Настоящей находкой для тех, кто любит и умеет готовить, станет блендерный набор VITEK VT-8531 (максимальная мощность 1000 В). Он поможет не только измельчать те или иные продукты, но и взбивать крем для торта или ингредиенты коктейля: для этого в комплекте имеются две специальные насадки. В блендере предусмотрен один скоростной режим — оптимальный для большинства кулинарных операций. Погружная часть и лезвия прибора, а также венчик изготовлены из надежной нержавеющей стали, поэтому устройство будет служить вам действительно долго
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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