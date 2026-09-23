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Блендер погружной BRAYER BR1257 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной BRAYER BR1257

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Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 1
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 2
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 3
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 4
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 5
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 6
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 7
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 8
Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
15
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 1
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 2
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 3
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 4
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 5
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 6
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 7
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 8
  • Блендер погружной BRAYER BR1257 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737425
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер погружной BRAYER BR1257
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
моторный блок, документация, капучинатор, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
15
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер погружной BRAYER BR1257

Блендер погружной BRAYER BR1257 черного цвета оснащен четырьмя насадками: блендер для смешивания, измельчитель, венчик для взбивания теста, масс и капучинатор для создания молочной пенки. Максимальная мощность мотора 1500 Вт. Это позволит работать даже с твердыми продуктами: лед, орехи, куски мяса. С помощью 15 скоростей вы сможете точно настроить интенсивность обработки под разные ингредиенты. В турборежиме можно довести смесь до однородности или придать пышность сливкам, белкам. Плавная регулировка скоростей предотвращает разбрызгивание и помогает точно контролировать текстуру. Блендер погружной BRAYER BR1257 оснащен емкостью для измельчения объемом 600 мл. В стакане 800 мл с мерной шкалой удобно работать с жидкостями, отмерять точное количество ингредиентов. А благодаря нейлоновому, защитному покрытию погружной части блендер можно использовать в стеклянной или керамической посуде. Модель оснащена титановыми лезвиями. Они устойчивы к нагрузкам, остаются острыми при частой обработке льда, орехов, кофейных зерен.

Отзывы о товаре Блендер погружной BRAYER BR1257




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл/пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
моторный блок, документация, капучинатор, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
15
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер погружной BRAYER BR1257 черного цвета оснащен четырьмя насадками: блендер для смешивания, измельчитель, венчик для взбивания теста, масс и капучинатор для создания молочной пенки. Максимальная мощность мотора 1500 Вт. Это позволит работать даже с твердыми продуктами: лед, орехи, куски мяса. С помощью 15 скоростей вы сможете точно настроить интенсивность обработки под разные ингредиенты. В турборежиме можно довести смесь до однородности или придать пышность сливкам, белкам. Плавная регулировка скоростей предотвращает разбрызгивание и помогает точно контролировать текстуру. Блендер погружной BRAYER BR1257 оснащен емкостью для измельчения объемом 600 мл. В стакане 800 мл с мерной шкалой удобно работать с жидкостями, отмерять точное количество ингредиентов. А благодаря нейлоновому, защитному покрытию погружной части блендер можно использовать в стеклянной или керамической посуде. Модель оснащена титановыми лезвиями. Они устойчивы к нагрузкам, остаются острыми при частой обработке льда, орехов, кофейных зерен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной BRAYER BR1257 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2690 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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