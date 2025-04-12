Блендер погружной Bosch MSM2610B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189584
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерныйстакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
Функции и особенности
взбивание, измельчение, смешивание
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
43х11х11
Вес, г.
433
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM2610B
Погружной блендер с турборежимом. Мерный стакан с крышкой. Съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
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Теги товара: для молочных коктейлей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерныйстакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Количество скоростей / режимов
1
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Функции и особенности
взбивание, измельчение, смешивание
Страна производитель
Словения
Погружной блендер с турборежимом. Мерный стакан с крышкой. Съемные части можно мыть в посудомоечной машине.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Достоинства:
Комментарий:
Блендер отличный! Удобный, тихо работает, хорошо измельчает, большой мерный стакан с крышкой. Ничего лишнего. Очень рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд все хорошо.посмотрим на сколько его хватит так как нет пока отзывов на него.буду надеяться,что оооочень хороший)
Достоинства:
Комментарий:
а так он хорошо справляется с работой
Блендер погружной Bosch MSM2610B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM2610B
Достоинства:
Комментарий:
Блендер отличный! Удобный, тихо работает, хорошо измельчает, большой мерный стакан с крышкой. Ничего лишнего. Очень рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
на первый взгляд все хорошо.посмотрим на сколько его хватит так как нет пока отзывов на него.буду надеяться,что оооочень хороший)
Достоинства:
Комментарий:
а так он хорошо справляется с работой