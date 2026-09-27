Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1700
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739935
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насадка-блендер, диск для терки и шинковки, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х22
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блендер погружной Scarlett SC-HB42K11 черный
Мощный погружной блендер Scarlett с впечатляющими 1700 Вт легко справится даже с жёсткими ингредиентами — ваши коктейли, смузи и крем-супы будут готовы за считанные секунды. Два режима работы позволят подобрать оптимальную скорость для каждого блюда, а прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют тщательное измельчение и долгий срок службы. Большой измельчитель на 1,5 литра отлично подойдёт для приготовления соусов или фарша на всю семью, а кувшин объёмом 0,7 литра станет идеальным решением для быстрых порций напитков. Компактный вес 1,2 кг делает блендер удобным в использовании и хранении, а черный цвет добавит стиль в любую кухню. Благодаря длине сетевого шнура 1 метр, прибор легко разместить там, где нужно. В комплекте — две насадки для разных задач и пластиковая чаша для измельчителя, которая не боится ударов. Scarlett — для тех, кто ценит скорость, удобство и результат.
насадка-блендер, диск для терки и шинковки, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.7
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Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, плавное изменение скорости, регулировка скорости вращения, режим Турбо, функция взбивания
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный погружной блендер Scarlett с впечатляющими 1700 Вт легко справится даже с жёсткими ингредиентами — ваши коктейли, смузи и крем-супы будут готовы за считанные секунды. Два режима работы позволят подобрать оптимальную скорость для каждого блюда, а прочные ножи из нержавеющей стали гарантируют тщательное измельчение и долгий срок службы. Большой измельчитель на 1,5 литра отлично подойдёт для приготовления соусов или фарша на всю семью, а кувшин объёмом 0,7 литра станет идеальным решением для быстрых порций напитков. Компактный вес 1,2 кг делает блендер удобным в использовании и хранении, а черный цвет добавит стиль в любую кухню. Благодаря длине сетевого шнура 1 метр, прибор легко разместить там, где нужно. В комплекте — две насадки для разных задач и пластиковая чаша для измельчителя, которая не боится ударов. Scarlett — для тех, кто ценит скорость, удобство и результат.
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