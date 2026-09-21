Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для пюре, измельчитель, упаковка
Размеры в упаковке, см
29х28х24
Вес, кг.
3.66
Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый
Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка для пюре, измельчитель, упаковка
Погружной блендер по достоинству оценят как любители, так и профессионалы. С его помощью приготовление соусов, муссов, супов-пюре и заготовок для блюд станет еще быстрее и удобнее. Купите блендер RDE-1306 и получите прибор, способный открыть вам новые кулинарные горизонты!
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Rondell RDE-1307 1200Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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