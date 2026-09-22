Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B610 ErgoMaster
Блендер Bosch MSM4B610 представляет собой функциональное и стильное устройство, которое станет незаменимым помощником на любой кухне. Эргономичный дизайн устройства привлекает внимание своей практичностью и удобством использования. Черный цвет корпуса из пластика придает блендеру строгий и современный вид, а погружная часть из нержавеющей стали гарантирует долговечность и отличное качество измельчения. Элементы управления находятся прямо на ручке, что обеспечивает удобство и простоту использования. Блендер оснащен мощным мотором на 1000 Вт, который обеспечивает быстрое и эффективное измельчение продуктов. Нож блендера с 4 лезвиями QuattroBlade обеспечивает равномерное и тщательное измельчение, что позволяет получать идеально гладкие смеси. Благодаря бесступенчатой регулировке скорости, вы всегда сможете выбрать наиболее подходящий режим работы для конкретного продукта или блюда. В комплекте с блендером идет удобный измельчитель, который позволяет быстро и легко измельчать орехи, специи и другие продукты. Чаша измельчителя выполнена из прочного пластика, что гарантирует ее долговечность и безопасность использования. Также в комплекте предусмотрен мерный стакан, который поможет точно дозировать ингредиенты для приготовления различных блюд. Одним из удобных преимуществ этого блендера является возможность мыть его съемные детали в посудомоечной машине. Это значительно упрощает процесс уборки после приготовления пищи и экономит ваше время. Блендер работает от сети напряжением 220-240 В при частоте 50-60 Гц, что делает его универсальным для использования в разных странах.
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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