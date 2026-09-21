Блендер стационарный Xiaomi Blender (BHR8936EU), черный
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
600
Объем кувшина, л
1.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695600
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Объем кувшина, л
1.75
Функции и особенности
самоочистка
Размеры в упаковке, см
42х31х29
Вес, кг.
4.8
Описание товара Блендер стационарный Xiaomi Blender (BHR8936EU), черный
Блендер Xiaomi Blender EU (BHR8936EU) — это мощный и надёжный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете легко приготовить разнообразные блюда и напитки. Блендер оснащён мощным мотором на 600 Вт, который обеспечивает быстрое и качественное измельчение продуктов. В комплект входят два ножа из нержавеющей стали, которые справляются с любыми задачами. Xiaomi Blender EU выполнен из высококачественных материалов, которые обеспечивают долгий срок службы. Блендер имеет стильный дизайн и компактные размеры, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер кухни.
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Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
600
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Объем кувшина, л
1.75
Функции и особенности
самоочистка
Блендер Xiaomi Blender EU (BHR8936EU) — это мощный и надёжный помощник на вашей кухне. С его помощью вы сможете легко приготовить разнообразные блюда и напитки. Блендер оснащён мощным мотором на 600 Вт, который обеспечивает быстрое и качественное измельчение продуктов. В комплект входят два ножа из нержавеющей стали, которые справляются с любыми задачами. Xiaomi Blender EU выполнен из высококачественных материалов, которые обеспечивают долгий срок службы. Блендер имеет стильный дизайн и компактные размеры, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер кухни.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей, со стеклянной чашей
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