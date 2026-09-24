Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703325
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х20х14
Вес, кг.
1
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4W421 белый
Погружной блендер BOSCH MSM4W421 из серии ErgoMaster с измельчителем, венчиком и мерным стаканом. Легкий и эргономичный корпус подходит для работы как правой, так и левой рукой. Блендер обладает мощностью 800 Вт и возможностью плавной регулировки скорости, что позволяет взбивать, измельчать и смешивать различные продукты. Дополнительные аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
0.5
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Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Погружной блендер BOSCH MSM4W421 из серии ErgoMaster с измельчителем, венчиком и мерным стаканом. Легкий и эргономичный корпус подходит для работы как правой, так и левой рукой. Блендер обладает мощностью 800 Вт и возможностью плавной регулировки скорости, что позволяет взбивать, измельчать и смешивать различные продукты. Дополнительные аксессуары блендера можно мыть в посудомоечной машине.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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