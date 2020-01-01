Блендеры для коктейлей - купить коктейльный блендер для молочный и протеиновых коктейлей в Москве по цене от 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото

Вакуумное смешивание нет

Дисплей да

есть

нет

Дополнительный цвет бежевый белый бирюза голубой зеленый зленый красный нет оранжевый серебристый серебро серый синий сиреневый фиолетовый черный

Емкость мерного стакана, л 0,6 0.05 0.5 0.6 0.7 0.8 нет 1

Количество скоростей 1 2 3 5 6 7 10 12 21 40

Максимальная скорость вращения, об/мин 11500 12000 13500 15500 16000 22000

Материал корпуса металл нержавеющая сталь/пластик пластик полипропилен резина

Материал кувшина палстик пластик поликарбонат стекло тритан

Материал погружной части металл

пластик

Мощность, Вт 500 550 600 650 700 750 780 800 850 1000 1300 1500 2000

Насадки Нож-измельчитель блендер венчик венчик для взбивания диск для терки и шинковки для колки льда измельчитель мельничка мерный стакан насадка для замешивания теста насадка для нарезки кружочками насадка для приготовления пюре насадка для пюре насадка миксер насадка-венчик насадка-диск для нарезки кубиками насадка-диск для шинковки-терки насадка-измельчитель нож

Основной цвет белый голубой красный металлик розовый серебристый металлик серый сталь темно-серый тёмно-бордовый черный

Работа от аккумулятора нет

Режимы скорости импульсный режим плавная регулировка скорости турборежим

Тип измельчитель

погружной

стационарный

Управление механическое

электронное

Функции и особенности автоблокировка блендера при снятой чаше антивибрационные прокладки блокировка двигателя при неправильной сборке взбивание гомогенизации, защита двигателя от перегерва защита от брызг защита от включения при неправильной сборке защита от включения со снятой чашей защита от перегрева измельчение измельчение льда измельчитель для твердых продуктов колка льда крышка с отверстием для ингредиентов и колпачком крышка чаши с отверстием для ингредиентов многолезвийный нож из высококачественной нержавеющей стали плавная регулировка скорости приготовление пюре противоскользящие ножки противоскользящие ножки с присосками режим очистки. система easyclick смешивание смузи-фильтр технология измельчения promix

Длина сетевого шнура 0.75 м 0.8 м 0.9 1 1 м 1,2 1,2 м 1.05 м 1.1 1.10 м 1.15 м 1.18 м 1.2 1.2 м 1.3 1.4 м 1.45 м 1.5

Емкость кувшина, л 0,6 0.3 0.6 0.8 1 1,5 1.2 1.5 1.6 1.75 2 2.3 2.4 нет