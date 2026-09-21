Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый
Представьте себе кухонный прибор, который становится верным соратником в приготовлении бесчисленного множества блюд, превращая сложные процессы в простое и приятное занятие. Именно таким и является погружной блендер Ariete 0601/01. Его конструкция, где корпус выполнен из прочного и легкого пластика, а рабочая часть — из надежного металла, говорит о продуманности каждой детали. Металлическая погружная часть не только обеспечивает долговечность и стойкость к повреждениям, но и эффективно передает мощность для безупречного результата. Сердцем этого блендера является мощный двигатель на 700 Вт. Эта энергия позволяет устройству с легкостью справляться с самыми разными задачами. Вам больше не нужно прилагать усилия, чтобы измельчить твердые овощи для супа-пюре или превратить в однородную массу орехи для соуса. Блендер берет всю работу на себя, демонстрируя стабильную и уверенную работу даже при высокой нагрузке. При этом управление им невероятно простое и интуитивно понятное. Аппарат оснащен механическим управлением, которое обеспечивает полный контроль над процессом приготовления. Две скоростные режима позволяют гибко подходить к выбору консистенции будущего блюда. Первая скорость идеальна для бережного смешивания нежных ингредиентов, взбивания супов-пюре или коктейлей. Вторая скорость включается, когда требуется максимальная мощность для колки льда, измельчения мяса или приготовления густого песто. Вы сами решаете, каким должен быть результат, простым поворотом переключателя. Важным преимуществом модели является наличие мерного стакана. Эта деталь значительно упрощает процесс приготовления. Вы можете не только смешивать ингредиенты прямо в прозрачной емкости, контролируя их количество и однородность массы, но и использовать ее для точного отмеривания продуктов по рецепту. Стакан становится универсальным помощником, который избавляет от необходимости использовать множество другой посуды, делая готовку чище и организованнее. Благодаря своей погружной конструкции блендер Ariete 0601/01 не ограничивает вас в выборе посуды. Вы можете работать непосредственно в кастрюле, сковороде или любой глубокой миске, что особенно ценно при приготовлении горячих супов и соусов. Не нужно переливать горячее содержимое в чашу стационарного прибора, рискуя пролить или обжечься. Просто погрузите насадку в кастрюлю — и через мгновение вы получите идеально кремовую текстуру. Этот блендер — воплощение практичности и эффективности для современной кухни. Он не занимает много места при хранении, легко моется и готов к использованию в любой момент. С ним вы сможете каждый день открывать новые грани кулинарного творчества, экономя свое время и силы. Это надежный партнер, который поможет вам заботиться о здоровом и разнообразном питании для всей семьи, превращая обычные продукты в кулинарные шедевры.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 530 руб.633 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1256
-
В наличииЦена 2 560 руб.640 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1257
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБлендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитБлендер стационарный Panasonic MX-EX1521WTN
-
В наличииЦена 3 450 руб.863 руб. в СплитБлендер погружной Leonord LE-1743, 1200 Вт
-
В наличииЦена 3 770 руб.943 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM66110
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлендер погружной BRAYER BR1263 черный
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитБлендер погружной GORENJE HBC807QB 735657 BLACK/SILVER
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитБлендер Zelmer ZSB4799 INOX
-
В наличииЦена 4 580 руб.1145 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: для молочных коктейлей
Отзывы о товаре Блендер погружной Ariete 601 (00C060101AR0), белый