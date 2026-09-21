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Блендер ручной PHB 1476 Белый купить с доставкой в Москве
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Блендер ручной PHB 1476 Белый

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Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 1
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 2
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 3
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 4
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 5
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 6
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 7
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 8
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 9
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 10
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 11
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 12
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 13
Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 1
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 2
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 3
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 4
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 5
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 6
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 7
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 8
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 9
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 10
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 11
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 12
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 13
  • Блендер ручной PHB 1476 Белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693205
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, насадки, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчитель, блендер, миксер
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.67

Описание товара Блендер ручной PHB 1476 Белый

Блендер Polaris PHB 1476 - это прибор 3 в 1: измельчитель, блендер, миксер и незаменимый помощник на любой кухне! Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов.

Отзывы о товаре Блендер ручной PHB 1476 Белый




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1400
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
блендер, насадки, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
измельчитель, блендер, миксер
Описание
Блендер Polaris PHB 1476 - это прибор 3 в 1: измельчитель, блендер, миксер и незаменимый помощник на любой кухне! Технология PROtect+ двойная защита двигателя (от перегрева и перегрузки) обеспечивает надежность и долговечность. PRO Blade - ножи особой формы из нержавеющей стали обеспечивают на 20% более эффективное измельчение и смешивание даже твердых видов продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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