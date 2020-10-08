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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
21000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295571
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2 спортивных стакана (0.4/0.6 л) из тритана с крышкой и отверстием для питья, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
21000
Функции и особенности
отверстие для ингредиентов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х16
Вес, кг.
1.9
Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1380
Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет управление механического типа посредством специального регулятора, расположенного на корпусе. Устройство применяется для смешивания и измельчения различных продуктов, приготовления супов-пюре, детского и диетического питания. Режущий элемент имеет четыре лезвия и произведен из нержавеющей стали высокого качества. Материал характеризуется устойчивостью к износу, процессу коррозии и механическим повреждениям. Модель подключается к стандартной электрической сети.Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет длительный срок службы и надолго сохраняет эксплуатационные свойства. Для удаления остатков пищи кувшин и лезвие можно промывать под струей теплой воды с добавлением неабразивных средств. Для измельчения кофейных зерен в комплекте есть специальная насадка. Емкость произведена из прочного и экологически чистого пластика. Материал не выделяет вредных веществ, а также устойчив к износу и деформации. За счет прорезиненных ножек блендер не скользит во время работы. Устройство имеет две скорости, а также специальный импульсный режим.
2 спортивных стакана (0.4/0.6 л) из тритана с крышкой и отверстием для питья, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
21000
Функции и особенности
отверстие для ингредиентов
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет управление механического типа посредством специального регулятора, расположенного на корпусе. Устройство применяется для смешивания и измельчения различных продуктов, приготовления супов-пюре, детского и диетического питания. Режущий элемент имеет четыре лезвия и произведен из нержавеющей стали высокого качества. Материал характеризуется устойчивостью к износу, процессу коррозии и механическим повреждениям. Модель подключается к стандартной электрической сети.Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет длительный срок службы и надолго сохраняет эксплуатационные свойства. Для удаления остатков пищи кувшин и лезвие можно промывать под струей теплой воды с добавлением неабразивных средств. Для измельчения кофейных зерен в комплекте есть специальная насадка. Емкость произведена из прочного и экологически чистого пластика. Материал не выделяет вредных веществ, а также устойчив к износу и деформации. За счет прорезиненных ножек блендер не скользит во время работы. Устройство имеет две скорости, а также специальный импульсный режим.
Достоинства:
Очень мощная, красивая на вид , легкая в использовании, наличие удобных бутылок для смузи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Спасибо большое производителю за такой удобный, суперский блендер
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1380
Достоинства:
Очень мощная, красивая на вид , легкая в использовании, наличие удобных бутылок для смузи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Спасибо большое производителю за такой удобный, суперский блендер