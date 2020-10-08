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Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort КТ-1380

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Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 1
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 2
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 3
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 4
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 5
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 6
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 7
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 8
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 9
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 10
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 11
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 12
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 13
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 14
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 15
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 16
Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
21000
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 5
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 6
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 7
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 8
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 9
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 10
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 11
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 12
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 13
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 14
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 15
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 16
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-1380 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295571
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.75
Комплектация
2 спортивных стакана (0.4/0.6 л) из тритана с крышкой и отверстием для питья, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
21000
Функции и особенности
отверстие для ингредиентов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х22х16
Вес, кг.
1.9

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-1380

Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет управление механического типа посредством специального регулятора, расположенного на корпусе. Устройство применяется для смешивания и измельчения различных продуктов, приготовления супов-пюре, детского и диетического питания. Режущий элемент имеет четыре лезвия и произведен из нержавеющей стали высокого качества. Материал характеризуется устойчивостью к износу, процессу коррозии и механическим повреждениям. Модель подключается к стандартной электрической сети.Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет длительный срок службы и надолго сохраняет эксплуатационные свойства. Для удаления остатков пищи кувшин и лезвие можно промывать под струей теплой воды с добавлением неабразивных средств. Для измельчения кофейных зерен в комплекте есть специальная насадка. Емкость произведена из прочного и экологически чистого пластика. Материал не выделяет вредных веществ, а также устойчив к износу и деформации. За счет прорезиненных ножек блендер не скользит во время работы. Устройство имеет две скорости, а также специальный импульсный режим.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-1380

08.10.2020
Ольга

Достоинства:
Очень мощная, красивая на вид , легкая в использовании, наличие удобных бутылок для смузи

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Спасибо большое производителю за такой удобный, суперский блендер



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.75
Комплектация
2 спортивных стакана (0.4/0.6 л) из тритана с крышкой и отверстием для питья, чаша блендера, насадка-кофемолка, документация
Цвет
белый
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1
Развернуть
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
21000
Функции и особенности
отверстие для ингредиентов
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет управление механического типа посредством специального регулятора, расположенного на корпусе. Устройство применяется для смешивания и измельчения различных продуктов, приготовления супов-пюре, детского и диетического питания. Режущий элемент имеет четыре лезвия и произведен из нержавеющей стали высокого качества. Материал характеризуется устойчивостью к износу, процессу коррозии и механическим повреждениям. Модель подключается к стандартной электрической сети.Стационарный блендер Kitfort КТ-1380 имеет длительный срок службы и надолго сохраняет эксплуатационные свойства. Для удаления остатков пищи кувшин и лезвие можно промывать под струей теплой воды с добавлением неабразивных средств. Для измельчения кофейных зерен в комплекте есть специальная насадка. Емкость произведена из прочного и экологически чистого пластика. Материал не выделяет вредных веществ, а также устойчив к износу и деформации. За счет прорезиненных ножек блендер не скользит во время работы. Устройство имеет две скорости, а также специальный импульсный режим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.10.2020
Ольга

Достоинства:
Очень мощная, красивая на вид , легкая в использовании, наличие удобных бутылок для смузи

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Спасибо большое производителю за такой удобный, суперский блендер


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