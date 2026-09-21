Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703944
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.38
Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт
Смешать, взбить или измельчить ингредиенты будущего блюда поможет вам погружной блендер VITEK VT-8542 с максимальной мощностью 1000 Вт. Его погружная часть и лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая служит гарантом надежности и долговечности прибора. Скорость работы блендера плавно регулируется, а для ускорения процесса, вы можете использовать усиленный TURBO-режим. В комплект входят чаша измельчителя объемом 450 мл, стакан для смешивания объемом 700 мл насадка-венчик для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.7
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
2
Функции и особенности
Режим турбо
Страна производитель
Китай
Смешать, взбить или измельчить ингредиенты будущего блюда поможет вам погружной блендер VITEK VT-8542 с максимальной мощностью 1000 Вт. Его погружная часть и лезвия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, которая служит гарантом надежности и долговечности прибора. Скорость работы блендера плавно регулируется, а для ускорения процесса, вы можете использовать усиленный TURBO-режим. В комплект входят чаша измельчителя объемом 450 мл, стакан для смешивания объемом 700 мл насадка-венчик для взбивания.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер погружной Vitek VT-8542 1000Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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