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Блендер настольный BRAYER BR1209 черный купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный BRAYER BR1209 черный

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Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 1
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 2
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 3
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 4
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 5
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 6
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 7
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 8
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 9
Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 1
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 2
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 3
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 4
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 5
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 6
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 7
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 8
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 9
  • Блендер настольный BRAYER BR1209 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер настольный BRAYER BR1209 черный
2 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша, нож (6 ножей из нержавеющей стали), документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1209 черный

Блендер стационарный BRAYER BR1209 в черном пластиковом корпусе оснащен кувшином объемом 1.5 л из стекла. Мощность прибора составляет 1000 Вт при возможности непрерывно функционировать до 3 мин непрерывно. Этого достаточно для смешивания жидких ингредиентов и измельчения продуктов средней плотности. Нож из нержавеющей стали имеет 6 граней. За счет защитной блокировки прибор будет функционировать долго. Делать это он может на 2 скоростях с плавной регулировкой. Нескользящие ножки надежно фиксируют BRAYER BR1209 на рабочей поверхности.

Отзывы о товаре Блендер настольный BRAYER BR1209 черный




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Характеристики
Бренд
Brayer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
моторный блок, чаша, нож (6 ножей из нержавеющей стали), документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер стационарный BRAYER BR1209 в черном пластиковом корпусе оснащен кувшином объемом 1.5 л из стекла. Мощность прибора составляет 1000 Вт при возможности непрерывно функционировать до 3 мин непрерывно. Этого достаточно для смешивания жидких ингредиентов и измельчения продуктов средней плотности. Нож из нержавеющей стали имеет 6 граней. За счет защитной блокировки прибор будет функционировать долго. Делать это он может на 2 скоростях с плавной регулировкой. Нескользящие ножки надежно фиксируют BRAYER BR1209 на рабочей поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер настольный BRAYER BR1209 черный – стоимость товара 2560 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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