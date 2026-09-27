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Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный

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Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 1
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 2
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 3
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 4
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 5
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 6
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 7
Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Мощность, Вт
1000
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
13500
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 1
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 2
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 3
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 4
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 5
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 6
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 7
  • Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595991
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Емкость мерного стакана, л
0.7
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип
погружной
Управление
механическое
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
1.1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
13500
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный

Погружной блендер КТ-3053 – универсальное кухонное устройство, с которым вы сможете приготовить множество блюд! Подходит для смешивания, измельчения, взбивания, замеса жидкого теста, для приготовления супов-пюре, соусов, крема, смузи, молочных коктейлей. Прибор Kitfort КТ-3053 может выполнять функции измельчителя, погружного блендера, а также в комплекте есть венчик для взбивания. С помощью измельчителя можно быстро измельчить мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды и многое другое на ваш вкус!

Отзывы о товаре Блендер погружной Kitfort КТ-3053 1000Вт черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Вакуумный насос
нет
Дисплей
нет
Дополнительный цвет
черный
Емкость мерного стакана, л
0.7
Насадки
венчик для взбивания, для приготовления пюре, измельчитель
Работа от аккумулятора
нет
Страна производства
Китай
Тип
погружной
Управление
механическое
Мощность, Вт
1000
Развернуть
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Длина сетевого шнура
1.1
Основной цвет
черный
Количество скоростей
2
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
13500
Функции и особенности
нескользящие ножки
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер КТ-3053 – универсальное кухонное устройство, с которым вы сможете приготовить множество блюд! Подходит для смешивания, измельчения, взбивания, замеса жидкого теста, для приготовления супов-пюре, соусов, крема, смузи, молочных коктейлей. Прибор Kitfort КТ-3053 может выполнять функции измельчителя, погружного блендера, а также в комплекте есть венчик для взбивания. С помощью измельчителя можно быстро измельчить мясо, твёрдый сыр, овощи, травы, чеснок, ягоды и многое другое на ваш вкус!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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