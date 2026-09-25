Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 737437
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3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1200 вт, 1500 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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