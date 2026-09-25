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Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER

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Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 1
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 2
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 3
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 4
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 5
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 6
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 7
Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 1
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 2
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 3
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 4
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 5
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 6
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 7
  • Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737437
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER

Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.

Отзывы о товаре Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zelmer
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Комплектация
блендер, документация, упаковка
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
4
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, импульсный режим, регулировка скорости вращения, режим колки льда
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Zelmer ZSB4820 станет одной из самых полезных вещей на вашей кухне, сэкономит время на готовке и сделает домашнее меню более разнообразным. С ним можно просто и быстро готовить супы-пюре, соусы, смузи, паштеты, кремы и блюда с нежной однородной текстурой. Стационарный блендер измельчает и смешивает ингредиенты практически без вашего участия: просто загрузите продукты, нажмите кнопку и спокойно занимайтесь другими делами. Стационарная модель подойдет для больших объёмов блюд и плотных ингредиентов — блендер уверенно справляется с орехами, льдом, крем-супами и густыми коктейлями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный ZELMER ZSB4820 BLACK/SILVER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3210 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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