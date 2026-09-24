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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Вакуумная функция
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703328
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Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M610 нержавеющая сталь/черный
Блендер Bosch MSM6M610 — это сочетание углеродности и функциональности. Он выполнен в строгом черном цвете, что придает ему современный и стильный вид. Корпус модели изготовлен из нержавеющей стали и пластика, что делает его прочным и устойчивым к коррозии. Блендер обладает компактными размерами (39,3?6 х 7,8 см), что позволяет легко хранить его даже на небольшой кухне. Особенностью данной модели является наличие 4-х лезвийной системы ProEdge, которая обеспечивает равномерное измельчение продуктов. Этот блендер идеально подходит для приготовления различных блюд: от смузи и соусов до пюре и коктейлей. Управление блендером осуществляется с помощью кнопок, что делает его использование понятным. Важным параметром является бесступенчатая регулировка скорости, которая позволяет выбирать временной режим для каждого вида продуктов.
Блендер Bosch MSM6M610 — это сочетание углеродности и функциональности. Он выполнен в строгом черном цвете, что придает ему современный и стильный вид. Корпус модели изготовлен из нержавеющей стали и пластика, что делает его прочным и устойчивым к коррозии. Блендер обладает компактными размерами (39,3?6 х 7,8 см), что позволяет легко хранить его даже на небольшой кухне. Особенностью данной модели является наличие 4-х лезвийной системы ProEdge, которая обеспечивает равномерное измельчение продуктов. Этот блендер идеально подходит для приготовления различных блюд: от смузи и соусов до пюре и коктейлей. Управление блендером осуществляется с помощью кнопок, что делает его использование понятным. Важным параметром является бесступенчатая регулировка скорости, которая позволяет выбирать временной режим для каждого вида продуктов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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