Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб.
В наличии
Код товара: 737420
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Загружаем...
4 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, чаша, документация, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый
С настольным блендером BRAYER BR1205 вам станет доступно большое количество разнообразных блюд. Вы сможете приготовить смузи, йогурты, коктейли, крем-супы и соусы. А благодаря высокопроизводительному мотору вы сможете наколоть лед. В блендере предусмотрены 5 скоростных режимов с плавной регулировкой, а также импульсный режим и режим колки льда. Кувшин выполнен из стекла, он не будет пахнуть пластиком и выделять вредные вещества при контакте с продуктами. Объема 1,75 л хватит на много порций.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
измельчитель, мерный стакан, чаша, документация, упаковка
Цвет
бежевый, серый
Объем кувшина, л
1.75
Количество скоростей / режимов
5
Страна производитель
Китай
С настольным блендером BRAYER BR1205 вам станет доступно большое количество разнообразных блюд. Вы сможете приготовить смузи, йогурты, коктейли, крем-супы и соусы. А благодаря высокопроизводительному мотору вы сможете наколоть лед. В блендере предусмотрены 5 скоростных режимов с плавной регулировкой, а также импульсный режим и режим колки льда. Кувшин выполнен из стекла, он не будет пахнуть пластиком и выделять вредные вещества при контакте с продуктами. Объема 1,75 л хватит на много порций.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер настольный BRAYER BR1205 бежевый - по цене 4580 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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