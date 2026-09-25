Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1571 мощностью 450 Вт справляется с измельчением и смешиванием продуктов разной плотности. Для плавной регулировки интенсивности вращения лезвий предлагаются 2 скоростных режима. Импульсный режим активирует максимальную мощность и благодаря кратковременным паузам предотвращает перегрев двигателя. Блендер Panasonic MX-EX1571 выполнен в пластиковом корпусе. Прорезиненные ножки прочно фиксируют прибор на столе, предотвращают скольжение и смещение. Стеклянный кувшин объемом 1.5 л устойчив к повреждениям и просто очищается от загрязнений. Мерная шкала на стенках помогает точно соблюдать пропорции. Съемная крышка оснащена отверстием для добавления ингредиентов. В комплекте поставляются 2 мельнички объемом по 50 мл для измельчения специй, кофейных зерен, зелени, орехов.
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