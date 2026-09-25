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Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE

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Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 1
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 2
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 3
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 4
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 5
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 6
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 7
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 8
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 9
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 10
Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 1
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 2
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 3
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 4
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 5
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 6
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 7
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 8
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 9
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 10
  • Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737430
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мельничка - 2 шт, кувшин, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE

Блендер стационарный Panasonic MX-EX1571 мощностью 450 Вт справляется с измельчением и смешиванием продуктов разной плотности. Для плавной регулировки интенсивности вращения лезвий предлагаются 2 скоростных режима. Импульсный режим активирует максимальную мощность и благодаря кратковременным паузам предотвращает перегрев двигателя. Блендер Panasonic MX-EX1571 выполнен в пластиковом корпусе. Прорезиненные ножки прочно фиксируют прибор на столе, предотвращают скольжение и смещение. Стеклянный кувшин объемом 1.5 л устойчив к повреждениям и просто очищается от загрязнений. Мерная шкала на стенках помогает точно соблюдать пропорции. Съемная крышка оснащена отверстием для добавления ингредиентов. В комплекте поставляются 2 мельнички объемом по 50 мл для измельчения специй, кофейных зерен, зелени, орехов.

Отзывы о товаре Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
металл/пластик
Материал ножей
металл
Комплектация
моторный блок, документация, мельничка - 2 шт, кувшин, упаковка
Цвет
белый
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер стационарный Panasonic MX-EX1571 мощностью 450 Вт справляется с измельчением и смешиванием продуктов разной плотности. Для плавной регулировки интенсивности вращения лезвий предлагаются 2 скоростных режима. Импульсный режим активирует максимальную мощность и благодаря кратковременным паузам предотвращает перегрев двигателя. Блендер Panasonic MX-EX1571 выполнен в пластиковом корпусе. Прорезиненные ножки прочно фиксируют прибор на столе, предотвращают скольжение и смещение. Стеклянный кувшин объемом 1.5 л устойчив к повреждениям и просто очищается от загрязнений. Мерная шкала на стенках помогает точно соблюдать пропорции. Съемная крышка оснащена отверстием для добавления ингредиентов. В комплекте поставляются 2 мельнички объемом по 50 мл для измельчения специй, кофейных зерен, зелени, орехов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер стационарный PANASONIC MX-EX1571 WHITE – стоимость товара 3210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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