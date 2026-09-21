Блендер погружной Rondell RDE-1303 1800Вт черный/нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714411
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Размеры в упаковке, см
34х26х24
Вес, кг.
3.93
Описание товара Блендер погружной Rondell RDE-1303 1800Вт черный/нержавеющая сталь
Блендер погружной Rondell RDE-1303 1800Вт черный/нержавеющая сталь
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Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1800
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
2
Блендер погружной Rondell RDE-1303 1800Вт черный/нержавеющая сталь
Блендер погружной Rondell RDE-1303 1800Вт черный/нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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