Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1350
Вакуумная функция
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596074
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мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, крышка для мерного стакана, измельчитель
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
защита от перегрева, от перегрузки
Размеры в упаковке, см
25х24х14
Вес, кг.
1.79
Описание товара Блендер погружной Polaris PHB 1385 1350Вт белый
Погружной блендер POLARIS PHB 1385 мощностью 1350 Вт представляет собой современный прибор, совмещающий свойства миксера и измельчителя. Выполнен он из качественных материалов в классическом черном цвете. Отличается высокой производительностью, эффективностью использования и низким уровнем шума. Переход с одной скорости на другую производится без выключения прибора за счет плавного, бесступенчатого регулятора. Блендер POLARIS PHB 1385 имеет в комплекте набор насадок, расширяющих возможности его использования. Погружная часть и ножи изготовлены из пищевой нержавеющей стали, не подверженной коррозийным процессам, деформациям и повреждениям. Примененная в конструкции прибора технология двойной защиты двигателя от перегрузки и перегрева обеспечивает его долговечность.
мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, крышка для мерного стакана, измельчитель
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
защита от перегрева, от перегрузки
Описание
Погружной блендер POLARIS PHB 1385 мощностью 1350 Вт представляет собой современный прибор, совмещающий свойства миксера и измельчителя. Выполнен он из качественных материалов в классическом черном цвете. Отличается высокой производительностью, эффективностью использования и низким уровнем шума. Переход с одной скорости на другую производится без выключения прибора за счет плавного, бесступенчатого регулятора. Блендер POLARIS PHB 1385 имеет в комплекте набор насадок, расширяющих возможности его использования. Погружная часть и ножи изготовлены из пищевой нержавеющей стали, не подверженной коррозийным процессам, деформациям и повреждениям. Примененная в конструкции прибора технология двойной защиты двигателя от перегрузки и перегрева обеспечивает его долговечность.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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