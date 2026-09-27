Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740053
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Описание товара Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный
Стационарный блендер Galaxy в чёрном цвете сочетает мощность 1500 Вт и скорость вращения до 20 000 об/мин — удобно для быстрого измельчения и смешивания продуктов. Кувшин объёмом 1,75 л подойдёт для приготовления заметной порции, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л — для небольших объёмов.
Три скорости помогают подобрать подходящий темп работы под разные задачи. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение, а одна насадка в комплекте делает набор практичным и понятным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение, вес 3,1 кг добавляет устойчивости стационарной конструкции. Вакуумная функция не предусмотрена.
Стационарный блендер Galaxy в чёрном цвете сочетает мощность 1500 Вт и скорость вращения до 20 000 об/мин — удобно для быстрого измельчения и смешивания продуктов. Кувшин объёмом 1,75 л подойдёт для приготовления заметной порции, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л — для небольших объёмов.
Три скорости помогают подобрать подходящий темп работы под разные задачи. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение, а одна насадка в комплекте делает набор практичным и понятным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение, вес 3,1 кг добавляет устойчивости стационарной конструкции. Вакуумная функция не предусмотрена.
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