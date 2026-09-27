Top.Mail.Ru
Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 1
Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 2
Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 3
Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 4
Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
5
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
3
  • Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 1
  • Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 2
  • Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 3
  • Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 4
  • Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740053
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Galaxy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
Чаша, ножевой блок, крышка, мерный стакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
Измельчение, смешивание, колка льда, приготовление коктейлей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х13
Вес, кг.
1.48

Описание товара Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный

Стационарный блендер Galaxy в чёрном цвете сочетает мощность 1500 Вт и скорость вращения до 20 000 об/мин — удобно для быстрого измельчения и смешивания продуктов. Кувшин объёмом 1,75 л подойдёт для приготовления заметной порции, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л — для небольших объёмов. Три скорости помогают подобрать подходящий темп работы под разные задачи. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение, а одна насадка в комплекте делает набор практичным и понятным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение, вес 3,1 кг добавляет устойчивости стационарной конструкции. Вакуумная функция не предусмотрена.

Отзывы о товаре Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Galaxy
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
5
Комплектация
Чаша, ножевой блок, крышка, мерный стакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
1.75
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
20000
Функции и особенности
Измельчение, смешивание, колка льда, приготовление коктейлей
Страна производитель
Китай
Описание
Стационарный блендер Galaxy в чёрном цвете сочетает мощность 1500 Вт и скорость вращения до 20 000 об/мин — удобно для быстрого измельчения и смешивания продуктов. Кувшин объёмом 1,75 л подойдёт для приготовления заметной порции, а стеклянная чаша измельчителя на 0,5 л — для небольших объёмов. Три скорости помогают подобрать подходящий темп работы под разные задачи. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное измельчение, а одна насадка в комплекте делает набор практичным и понятным в использовании. Сетевой шнур длиной 1 м обеспечивает удобное подключение, вес 3,1 кг добавляет устойчивости стационарной конструкции. Вакуумная функция не предусмотрена.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Galaxy Line 2141 1500 Вт, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...