Top.Mail.Ru
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Bosch MS6CB6110

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 1
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 2
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 3
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 4
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 5
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 6
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 7
Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
12
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 337983
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х11х11
Вес, г.
700

Описание товара Блендер погружной Bosch MS6CB6110

Блендер Bosch MS6CB 6110 погружной Простая готовка с Bosch ErgoMixx: максимальная мощность. Оптимальный комфорт. Максимальная мощность мотора 1000 Вт: для переработки даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех насадок. Технология QuattroBlade обеспечивает оптимальное измельчение и превосходные результаты смешивания с функцией AntiSplash. Эргономичный и простой в обращении: легкий корпус с мягкой ручкой для надежного захвата и удобной работы как правой, так и левой рукой. 12 настроек скорости плюс функция турбо для идеальной консистенции любого ингредиента. Защелкивающийся механизм: простым нажатием кнопок ножку блендера легко отсоединить от корпуса, чтобы почистить после использования. Блестящие результаты Мощность 1000 Вт Мощный погружной блендер с узкой ножкой и мягкими вставками Soft-Touch Регулятор скорости с 12 режимами Кнопка режима Турбо Нож с 4 острыми лезвиями для высокой эффективности работы Комфорт Низкий уровень шума и вибрации при работе мотора Удобная эргономичная ручка с мягким покрытием Soft-touch и большими кнопками Кнопка для отсоединения ножки блендера Ножка блендера и принадлежности (кроме основной части прибора с приводом) подходят для мытья в посудомоечной машине Безопасность Безопасная фиксация насадок с помощью кнопочной системы: благодаря распознаваемому на слух щелчку можно быть уверенным, что ножка блендера надежно зафиксирована на корпусе прибора. Все пластиковые части, контактирующие с продуктами, безопасны для здоровья и не содержат BPA (Бисфенол А) Разносторонние возможности Погружная часть блендера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали: материал долговечный, не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в посудомоечной машине. Погружная часть блендера из высококачественной нержавеющей стали: не имеет вкуса и запаха, безопасна для мытья в посудомоечной машине. Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения переработанных продуктов в холодильнике.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MS6CB6110




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
мерный стакан
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Bosch MS6CB 6110 погружной Простая готовка с Bosch ErgoMixx: максимальная мощность. Оптимальный комфорт. Максимальная мощность мотора 1000 Вт: для переработки даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех насадок. Технология QuattroBlade обеспечивает оптимальное измельчение и превосходные результаты смешивания с функцией AntiSplash. Эргономичный и простой в обращении: легкий корпус с мягкой ручкой для надежного захвата и удобной работы как правой, так и левой рукой. 12 настроек скорости плюс функция турбо для идеальной консистенции любого ингредиента. Защелкивающийся механизм: простым нажатием кнопок ножку блендера легко отсоединить от корпуса, чтобы почистить после использования. Блестящие результаты Мощность 1000 Вт Мощный погружной блендер с узкой ножкой и мягкими вставками Soft-Touch Регулятор скорости с 12 режимами Кнопка режима Турбо Нож с 4 острыми лезвиями для высокой эффективности работы Комфорт Низкий уровень шума и вибрации при работе мотора Удобная эргономичная ручка с мягким покрытием Soft-touch и большими кнопками Кнопка для отсоединения ножки блендера Ножка блендера и принадлежности (кроме основной части прибора с приводом) подходят для мытья в посудомоечной машине Безопасность Безопасная фиксация насадок с помощью кнопочной системы: благодаря распознаваемому на слух щелчку можно быть уверенным, что ножка блендера надежно зафиксирована на корпусе прибора. Все пластиковые части, контактирующие с продуктами, безопасны для здоровья и не содержат BPA (Бисфенол А) Разносторонние возможности Погружная часть блендера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали: материал долговечный, не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в посудомоечной машине. Погружная часть блендера из высококачественной нержавеющей стали: не имеет вкуса и запаха, безопасна для мытья в посудомоечной машине. Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения переработанных продуктов в холодильнике.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MS6CB6110 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...