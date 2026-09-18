Блендер погружной Bosch MS6CB6110
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Bosch MS6CB6110
Блендер Bosch MS6CB 6110 погружной Простая готовка с Bosch ErgoMixx: максимальная мощность. Оптимальный комфорт. Максимальная мощность мотора 1000 Вт: для переработки даже твердых ингредиентов и для эффективной работы всех насадок. Технология QuattroBlade обеспечивает оптимальное измельчение и превосходные результаты смешивания с функцией AntiSplash. Эргономичный и простой в обращении: легкий корпус с мягкой ручкой для надежного захвата и удобной работы как правой, так и левой рукой. 12 настроек скорости плюс функция турбо для идеальной консистенции любого ингредиента. Защелкивающийся механизм: простым нажатием кнопок ножку блендера легко отсоединить от корпуса, чтобы почистить после использования. Блестящие результаты Мощность 1000 Вт Мощный погружной блендер с узкой ножкой и мягкими вставками Soft-Touch Регулятор скорости с 12 режимами Кнопка режима Турбо Нож с 4 острыми лезвиями для высокой эффективности работы Комфорт Низкий уровень шума и вибрации при работе мотора Удобная эргономичная ручка с мягким покрытием Soft-touch и большими кнопками Кнопка для отсоединения ножки блендера Ножка блендера и принадлежности (кроме основной части прибора с приводом) подходят для мытья в посудомоечной машине Безопасность Безопасная фиксация насадок с помощью кнопочной системы: благодаря распознаваемому на слух щелчку можно быть уверенным, что ножка блендера надежно зафиксирована на корпусе прибора. Все пластиковые части, контактирующие с продуктами, безопасны для здоровья и не содержат BPA (Бисфенол А) Разносторонние возможности Погружная часть блендера изготовлена из высококачественной нержавеющей стали: материал долговечный, не влияет на вкус продуктов, подходит для мытья в посудомоечной машине. Погружная часть блендера из высококачественной нержавеющей стали: не имеет вкуса и запаха, безопасна для мытья в посудомоечной машине. Прозрачный мерный стакан с крышкой для хранения переработанных продуктов в холодильнике.
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Теги товара: мощные, 1000 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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