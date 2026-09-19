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Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Kitfort КТ-3021

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Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 1
Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 2
Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 3
Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 4
Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 5
Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 1
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 2
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 3
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 4
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 5
  • Блендер стационарный Kitfort КТ-3021 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458681
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х23
Вес, кг.
4.08

Описание товара Блендер стационарный Kitfort КТ-3021

Блендер Kitfort КТ-3021 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер оснащен пятью скоростями работы и импульсным режимом, который можно использовать для колки льда. Скорость работы и импульсный режим устанавливаются регулятором скорости, расположенным на моторном блоке. Плавное переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Kitfort КТ-3021




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1000
Материал корпуса
нержавеющая сталь/пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.5
Количество скоростей / режимов
5
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Kitfort КТ-3021 предназначен для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, эмульсии, муссов, супов-пюре, соусов и детского питания. Блендер оснащен пятью скоростями работы и импульсным режимом, который можно использовать для колки льда. Скорость работы и импульсный режим устанавливаются регулятором скорости, расположенным на моторном блоке. Плавное переключение скоростей позволяет выбрать самый оптимальный способ приготовления блюда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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