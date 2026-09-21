Top.Mail.Ru
Блендер погружной Bosch MSM4W220 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер погружной Bosch MSM4W220

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 10
Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691746
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
43х20х14
Вес, кг.
1.65

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4W220

Блендер Bosch MSM4W220 - идеальный прибор для тех, кто ищет профессиональный измельчитель для ежедневного использования на кухне. Марка Bosch гарантирует высокое качество изделия и долговечность при интенсивном использовании. Благодаря мощности 600 Вт и 4-рукояточному ножу прибор способен без труда измельчить даже твердые ингредиенты, а также смешать жидкие ингредиенты до идеальной консистенции.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4W220




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Описание
Блендер Bosch MSM4W220 - идеальный прибор для тех, кто ищет профессиональный измельчитель для ежедневного использования на кухне. Марка Bosch гарантирует высокое качество изделия и долговечность при интенсивном использовании. Благодаря мощности 600 Вт и 4-рукояточному ножу прибор способен без труда измельчить даже твердые ингредиенты, а также смешать жидкие ингредиенты до идеальной консистенции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер погружной Bosch MSM4W220 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...