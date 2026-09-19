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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X

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Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 1
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 2
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 3
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 4
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 5
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 6
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 7
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 8
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 9
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 10
Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 1
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 2
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 3
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 4
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 5
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 6
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 7
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 8
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 9
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 10
  • Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377255
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, насадка-измельчитель 500 мл, насадка для густого теста, насадка-венчик, мерный стакан 600 мл, нож для измельчения
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание, система EasyClick, управление Smart Speed, технология измельчения ACTIVEBlade
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
28х26х19
Вес, кг.
1.97

Описание товара Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X

Сучасна техніка Braun MQ 7035 X BK - це незамінний сучасний кухонний гаджет, який зробить ваше життя простіше і легше. Ця модель блендера компанії BRAUN показує все якість, з якої фірма робить абсолютно всі свої вироби. Блендер Braun MQ 7035 X BK - погружной тип блендера, який допоможе вам подрібнити продукти, перебити в пюре або зробити домашній майонез. Готувати з таким помічником одне задоволення. Базові характеристики Braun MQ 7035 X BK зроблений з високоякісного металу - нержавіючої сталі, завдяки якій він не буде псується. Вага невеликий, всього 1 кг, його зручно буде тримати в руці. Потужність блендера - 1 кВт. Блендером можна управляти плавним регулюванням, легко натискаючи на кнопку біля рукояті, також швидкість блендера залежить від плавного регулювання. Така технологія управління - Smart Speed ??- коригує потужність і швидкість роботи в залежності від збивати продуктів. Особливістю даної моделі є імпульсний режим, який зможе працювати на граничній потужності і в два рази швидше. Також Braun MQ 7035 X BK застосовує інноваційну технологію Active Blade. Присутній також захист від дітей і турбо режим. Комплектація Купити Braun MQ 7035 X BK ви зможете за доступну ціну, більш того, в поставку блендера включені: стакан на 600 мл, такі насадки як міні-подрібнювач на 500 мл, віночок для збивання і насадка для пюре, мірний стакан з пропорціями, інструкція і гарантійний талон. Насадка для колки льоду в цій моделі відсутня. З блендером Braun MQ 7035 X BK ви швидко і легко впораєтеся з витратними за часом кухонними завданнями і порадуєте всю сім'ю.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MultiQuick MQ7035X




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
850
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
блендер, насадка-измельчитель 500 мл, насадка для густого теста, насадка-венчик, мерный стакан 600 мл, нож для измельчения
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
0.5
Развернуть
Количество скоростей / режимов
10
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
измельчение, взбивание, перемешивание, система EasyClick, управление Smart Speed, технология измельчения ACTIVEBlade
Страна производитель
Румыния
Описание
Сучасна техніка Braun MQ 7035 X BK - це незамінний сучасний кухонний гаджет, який зробить ваше життя простіше і легше. Ця модель блендера компанії BRAUN показує все якість, з якої фірма робить абсолютно всі свої вироби. Блендер Braun MQ 7035 X BK - погружной тип блендера, який допоможе вам подрібнити продукти, перебити в пюре або зробити домашній майонез. Готувати з таким помічником одне задоволення. Базові характеристики Braun MQ 7035 X BK зроблений з високоякісного металу - нержавіючої сталі, завдяки якій він не буде псується. Вага невеликий, всього 1 кг, його зручно буде тримати в руці. Потужність блендера - 1 кВт. Блендером можна управляти плавним регулюванням, легко натискаючи на кнопку біля рукояті, також швидкість блендера залежить від плавного регулювання. Така технологія управління - Smart Speed ??- коригує потужність і швидкість роботи в залежності від збивати продуктів. Особливістю даної моделі є імпульсний режим, який зможе працювати на граничній потужності і в два рази швидше. Також Braun MQ 7035 X BK застосовує інноваційну технологію Active Blade. Присутній також захист від дітей і турбо режим. Комплектація Купити Braun MQ 7035 X BK ви зможете за доступну ціну, більш того, в поставку блендера включені: стакан на 600 мл, такі насадки як міні-подрібнювач на 500 мл, віночок для збивання і насадка для пюре, мірний стакан з пропорціями, інструкція і гарантійний талон. Насадка для колки льоду в цій моделі відсутня. З блендером Braun MQ 7035 X BK ви швидко і легко впораєтеся з витратними за часом кухонними завданнями і порадуєте всю сім'ю.
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Отзывы


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