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Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный

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Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 10
Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
12
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 10
  • Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
5 540 руб.  9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 199009
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
нож, насадка для смешивания, нож для колки льда, венчик, измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
46х25х13
Вес, кг.
2

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный

Блендер BOSCH MSM67170 - все заради комфорту: невелика вага приладу, ергономічний дизайн ручки, протиковзке покриття SoftTouch. - 12 рівнів потужності та турборежим для досягнення максимальної потужності простим натисканням на кнопку роблять цей блендер дійсно універсальним приладом. - Потужний двигун (750 Вт) для ще більшої продуктивності. - Ніжка блендера з нержавіючої сталі з хрестоподібним ножем QuattroBlade для виконання широкого спектру завдань. Тепер несподівані гості не створять проблем господині. У Вас не буде боліти голова про те, що ж приготувати до столу за 5 хвилин. Досить скористатися блендером. Ви за кілька секунд зможете зробити фарш, нашаткувати овочі для салату, подрібнити цибулю і зелень, збити вершки або створити повітряний крем. Крім того, блендер допоможе змішати ніжне пюре і приготувати різноманітні соуси. Блендер економить час і відкриває нові горизонти для господинь. Сучасний блендер стане незамінним помічником на кухні! Блендери цієї компанії відрізняються унікальним фірмовим дизайном, безкомпромісною якістю матеріалів та збірки, а також особливою функціональною оснащеністю, яка включає в себе інноваційні розробки, що є власним патентом фірми. Потужний, практичний і привабливий, цей блендер простий як в експлуатації, так і в обслуговуванні. Завдяки спеціально розробленій конструкції, пристрій легко розбирається, а його скромна вага і компактні розміри сприяють найбільш простому догляду за блендером. Виготовлений з високоякісних металевих матеріалів, він гарантує надійну довговічну роботу в допомогу вам, не обтяжуючи при цьому виснажливими процедурами з обслуговування та догляду.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
2
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
нож, насадка для смешивания, нож для колки льда, венчик, измельчитель, мерный стакан
Цвет
черный
Вакуумная функция
нет
Развернуть
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
0.45
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Словения
Описание
Блендер BOSCH MSM67170 - все заради комфорту: невелика вага приладу, ергономічний дизайн ручки, протиковзке покриття SoftTouch. - 12 рівнів потужності та турборежим для досягнення максимальної потужності простим натисканням на кнопку роблять цей блендер дійсно універсальним приладом. - Потужний двигун (750 Вт) для ще більшої продуктивності. - Ніжка блендера з нержавіючої сталі з хрестоподібним ножем QuattroBlade для виконання широкого спектру завдань. Тепер несподівані гості не створять проблем господині. У Вас не буде боліти голова про те, що ж приготувати до столу за 5 хвилин. Досить скористатися блендером. Ви за кілька секунд зможете зробити фарш, нашаткувати овочі для салату, подрібнити цибулю і зелень, збити вершки або створити повітряний крем. Крім того, блендер допоможе змішати ніжне пюре і приготувати різноманітні соуси. Блендер економить час і відкриває нові горизонти для господинь. Сучасний блендер стане незамінним помічником на кухні! Блендери цієї компанії відрізняються унікальним фірмовим дизайном, безкомпромісною якістю матеріалів та збірки, а також особливою функціональною оснащеністю, яка включає в себе інноваційні розробки, що є власним патентом фірми. Потужний, практичний і привабливий, цей блендер простий як в експлуатації, так і в обслуговуванні. Завдяки спеціально розробленій конструкції, пристрій легко розбирається, а його скромна вага і компактні розміри сприяють найбільш простому догляду за блендером. Виготовлений з високоякісних металевих матеріалів, він гарантує надійну довговічну роботу в допомогу вам, не обтяжуючи при цьому виснажливими процедурами з обслуговування та догляду.
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Отзывы


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