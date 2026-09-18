Описание товара Блендер погружной Bosch MSM67170, 750 Вт, черный

Блендер BOSCH MSM67170 - все заради комфорту: невелика вага приладу, ергономічний дизайн ручки, протиковзке покриття SoftTouch. - 12 рівнів потужності та турборежим для досягнення максимальної потужності простим натисканням на кнопку роблять цей блендер дійсно універсальним приладом. - Потужний двигун (750 Вт) для ще більшої продуктивності. - Ніжка блендера з нержавіючої сталі з хрестоподібним ножем QuattroBlade для виконання широкого спектру завдань. Тепер несподівані гості не створять проблем господині. У Вас не буде боліти голова про те, що ж приготувати до столу за 5 хвилин. Досить скористатися блендером. Ви за кілька секунд зможете зробити фарш, нашаткувати овочі для салату, подрібнити цибулю і зелень, збити вершки або створити повітряний крем. Крім того, блендер допоможе змішати ніжне пюре і приготувати різноманітні соуси. Блендер економить час і відкриває нові горизонти для господинь. Сучасний блендер стане незамінним помічником на кухні! Блендери цієї компанії відрізняються унікальним фірмовим дизайном, безкомпромісною якістю матеріалів та збірки, а також особливою функціональною оснащеністю, яка включає в себе інноваційні розробки, що є власним патентом фірми. Потужний, практичний і привабливий, цей блендер простий як в експлуатації, так і в обслуговуванні. Завдяки спеціально розробленій конструкції, пристрій легко розбирається, а його скромна вага і компактні розміри сприяють найбільш простому догляду за блендером. Виготовлений з високоякісних металевих матеріалів, він гарантує надійну довговічну роботу в допомогу вам, не обтяжуючи при цьому виснажливими процедурами з обслуговування та догляду.