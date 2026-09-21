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Блендер погружной Bosch MSM4B620 купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM4B620

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Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM4B620 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703323
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
43х20х14
Вес, кг.
1.76

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM4B620

Погружной блендер Bosch MSM4B620 – ваш надежный помощник на кухне, который объединяет в себе функциональность, мощность и элегантный дизайн. Этот высококачественный блендер идеально подходит для приготовления смузи, соусов, пюре и других блюд, позволяя вам создавать кулинарные шедевры с легкостью.

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM4B620




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Описание
Погружной блендер Bosch MSM4B620 – ваш надежный помощник на кухне, который объединяет в себе функциональность, мощность и элегантный дизайн. Этот высококачественный блендер идеально подходит для приготовления смузи, соусов, пюре и других блюд, позволяя вам создавать кулинарные шедевры с легкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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