Top.Mail.Ru
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 3
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 4
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 5
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 7
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 8
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 9
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 10
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 11
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 12
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 13
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 14
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 15
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 16
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 17
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 18
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 19
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 20
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 21
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 22
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 23
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 24
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 25
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 26
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 27
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 7
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 8
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 9
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 10
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 11
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 12
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 13
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 14
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 15
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 16
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 17
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 18
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 19
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 20
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 21
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 22
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 23
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 24
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 25
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 26
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 27
  • Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
5 710 руб.  8 280 руб. 
Начислим 92 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 586203
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый
5 710 руб. -31%
8 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блок двигателя, ножевая вставка To-Go, прокладка, крышка с уплотнителем и закрываемым отверстием для питья, стакан To-Go 0.65 л, документация, упаковка
Цвет
серый
Объем кувшина, л
0.6
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
33х32х18
Вес, кг.
4.2

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый

Стационарный, для смузи, мощность 450 Вт, количество скоростей 1, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый

Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Анна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хороший качественный, удобно пользоваться, но надо быть аккуратным при установке чаши, иначе можно повредить штырь, он пластмассовый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, но оказалась не такой необходимой вещью на моей кухне, так что если он такой нужен могу отдать его за 5000₽



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
450
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
0.8
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
блок двигателя, ножевая вставка To-Go, прокладка, крышка с уплотнителем и закрываемым отверстием для питья, стакан To-Go 0.65 л, документация, упаковка
Цвет
серый
Объем кувшина, л
0.6
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
40000
Функции и особенности
колка льда
Страна производитель
Словения
Описание
Стационарный, для смузи, мощность 450 Вт, количество скоростей 1, объем чаши 0.6 л, материал чаши пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Анна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хороший качественный, удобно пользоваться, но надо быть аккуратным при установке чаши, иначе можно повредить штырь, он пластмассовый
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Анастасия П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, но оказалась не такой необходимой вещью на моей кухне, так что если он такой нужен могу отдать его за 5000₽


Блендер стационарный Bosch MMB2111S, 450 Вт, серый - стоимость товара 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...