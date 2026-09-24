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Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый

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Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 3
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 4
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 5
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 6
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 7
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 8
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 9
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 10
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 11
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 12
Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.07
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 5
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 6
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 7
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 8
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 9
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 10
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 11
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 12
  • Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703321
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель,переносная бутылка,кофемолка
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.07
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
39х30х29
Вес, кг.
5.5

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый

Блендер стационарный BOSCH MMB6177S - это уникальное сочетание мощности, стиля и функциональности, которое превратит процесс приготовления пищи в настоящее удовольствие. С его помощью вы сможете легко и быстро создавать разнообразные блюда, наслаждаясь их идеальной текстурой и вкусом. Мощный мотор 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об/мин. Стеклянный кувшин ThermoSafe объемом 1,5 л с ускорителями потока. Высококачественные лезвия ProEdge из нержавеющей стали. Насадка-измельчитель с лезвиями 2 в 1 отлично подходит для измельчения трав, лука, чеснока, твердых сыров, мяса, кофейных зерен, орехов и перца. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов, особенно замороженных продуктов и густых жидких смесей. 2 скоростных режима и импульсный режим. Насадка-измельчитель объемом до 70 грамм с лезвием из нержавеющей стали. Бутылка ToGo, полезный объем 0.6 л из тритана. Интуитивно понятное использование, все части блендера, кроме моторного блока, можно мыть в ПММ.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
измельчитель,переносная бутылка,кофемолка
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.07
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Развернуть
Страна производитель
Словения
Описание
Блендер стационарный BOSCH MMB6177S - это уникальное сочетание мощности, стиля и функциональности, которое превратит процесс приготовления пищи в настоящее удовольствие. С его помощью вы сможете легко и быстро создавать разнообразные блюда, наслаждаясь их идеальной текстурой и вкусом. Мощный мотор 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об/мин. Стеклянный кувшин ThermoSafe объемом 1,5 л с ускорителями потока. Высококачественные лезвия ProEdge из нержавеющей стали. Насадка-измельчитель с лезвиями 2 в 1 отлично подходит для измельчения трав, лука, чеснока, твердых сыров, мяса, кофейных зерен, орехов и перца. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов, особенно замороженных продуктов и густых жидких смесей. 2 скоростных режима и импульсный режим. Насадка-измельчитель объемом до 70 грамм с лезвием из нержавеющей стали. Бутылка ToGo, полезный объем 0.6 л из тритана. Интуитивно понятное использование, все части блендера, кроме моторного блока, можно мыть в ПММ.
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Отзывы


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