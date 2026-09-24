Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый
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Характеристики
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6177S серебристый
Блендер стационарный BOSCH MMB6177S - это уникальное сочетание мощности, стиля и функциональности, которое превратит процесс приготовления пищи в настоящее удовольствие. С его помощью вы сможете легко и быстро создавать разнообразные блюда, наслаждаясь их идеальной текстурой и вкусом. Мощный мотор 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об/мин. Стеклянный кувшин ThermoSafe объемом 1,5 л с ускорителями потока. Высококачественные лезвия ProEdge из нержавеющей стали. Насадка-измельчитель с лезвиями 2 в 1 отлично подходит для измельчения трав, лука, чеснока, твердых сыров, мяса, кофейных зерен, орехов и перца. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов, особенно замороженных продуктов и густых жидких смесей. 2 скоростных режима и импульсный режим. Насадка-измельчитель объемом до 70 грамм с лезвием из нержавеющей стали. Бутылка ToGo, полезный объем 0.6 л из тритана. Интуитивно понятное использование, все части блендера, кроме моторного блока, можно мыть в ПММ.
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Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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