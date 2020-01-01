Вакуумное смешивание нет

Дисплей да

есть

нет

Дополнительный цвет бирюза зеленый красный нет серебристый серебро серый черный

Количество скоростей 1 2 3 5 6 10 12 21 40

Максимальная скорость вращения, об/мин 11500 13500 14600 15500 16000

Материал корпуса металл нержавеющая сталь/пластик пластик

Материал кувшина палстик пластик поликарбонат стекло тритан

Материал погружной части металл

пластик

Мощность, Вт 750 780 800 850 1000 1200 1300 1500 2000

Насадки блендер венчик венчик для взбивания диск для терки и шинковки для колки льда измельчитель мельничка мерный стакан насадка для замешивания теста насадка для нарезки кружочками насадка для приготовления пюре насадка для пюре насадка миксер насадка-венчик насадка-диск для нарезки кубиками насадка-диск для шинковки-терки насадка-измельчитель нож

Основной цвет белый металлик серебристый металлик серый сталь темно-серый тёмно-бордовый черный

Работа от аккумулятора нет

Режимы скорости импульсный режим плавная регулировка скорости турборежим

Тип погружной

стационарный

Управление механическое

электронное

Функции и особенности автоблокировка блендера при снятой чаше антивибрационные прокладки блокировка двигателя при неправильной сборке взбивание гомогенизации, защита двигателя от перегерва защита двигателя от перегрева защита от включения со снятой чашей защита от перегрева защита от перегрузки измельчение измельчение льда колка льда крышка с отверстием для ингредиентов и колпачком крышка чаши с отверстием для ингредиентов плавная регулировка скорости приготовление пюре противоскользящие ножки противоскользящие ножки с присосками режим очистки. система easyclick смешивание технология измельчения promix

Длина сетевого шнура 0.75 м 0.8 м 0.9 1 1 м 1,2 1.05 м 1.1 1.10 м 1.15 м 1.2 1.2 м 1.3 1.45 м 1.5

Емкость кувшина, л 0,6 0.3 0.6 0.8 1 1,5 1.5 1.75 нет 2