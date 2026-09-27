Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
серебристый
Вакуумная функция
да
Объем кувшина, л
1.5
Количество скоростей / режимов
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739968
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Описание товара Блендер стационарный Zigmund & Shtain BS-445 D
Стационарный блендер Zigmund & Shtain — это мощь 1500 Вт и стильный серебристый дизайн. Его вместительный кувшин на 1,5 литра позволит легко приготовить смузи или суп для всей семьи. Чаша измельчителя сделана из прочного стекла — она устойчива к запахам и не впитывает краски продуктов. Острые ножи из нержавеющей стали быстро справляются с самыми твёрдыми ингредиентами. Три насадки в комплекте расширяют возможности экспериментов на кухне, а три скорости — для идеальной текстуры каждого блюда. Вакуумная функция поможет сохранить свежесть и насыщенный вкус ваших блюд. Несмотря на функциональность, блендер необычайно лёгкий — всего 1,56 кг, а сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает свободу перемещений на рабочей поверхности.
Стационарный блендер Zigmund & Shtain — это мощь 1500 Вт и стильный серебристый дизайн. Его вместительный кувшин на 1,5 литра позволит легко приготовить смузи или суп для всей семьи. Чаша измельчителя сделана из прочного стекла — она устойчива к запахам и не впитывает краски продуктов. Острые ножи из нержавеющей стали быстро справляются с самыми твёрдыми ингредиентами. Три насадки в комплекте расширяют возможности экспериментов на кухне, а три скорости — для идеальной текстуры каждого блюда. Вакуумная функция поможет сохранить свежесть и насыщенный вкус ваших блюд. Несмотря на функциональность, блендер необычайно лёгкий — всего 1,56 кг, а сетевой шнур длиной 1 метр обеспечивает свободу перемещений на рабочей поверхности.
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