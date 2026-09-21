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Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный

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Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 1
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 2
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 3
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 4
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 5
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 6
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 7
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 8
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 9
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Количество скоростей / режимов
1
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 1
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 2
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 3
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 4
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 5
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 6
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 7
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 8
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 9
  • Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714164
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
измельчитель,мерный стакан,венчик для взбивания
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Количество скоростей / режимов
1
Страна производитель
Словения
Размеры в упаковке, см
36х28х21
Вес, кг.
3.02

Описание товара Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный

Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный

Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.4
Комплектация
измельчитель,мерный стакан,венчик для взбивания
Цвет
черный
Объем измельчителя, л
1.25
Количество скоростей / режимов
1
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Страна производитель
Словения
Описание
Блендер погружной Bosch MSM6M871 черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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