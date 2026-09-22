Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый
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Характеристики
Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01PGEU пастельный зеленый
Блендер Smeg — это стильный и функциональный кухонный прибор, который станет незаменимым помощником в повседневной готовке. Представленный в элегантном зеленом цвете, он добавит яркий акцент вашему кухонному интерьеру. Блендер обладает компактными размерами и легким весом всего 1,8 кг, что делает его удобным в использовании и хранении. Устройство оснащено мощностью 300 Вт, обеспечивающей эффективное измельчение и смешивание продуктов. Максимальная скорость вращения достигает 24000 об/мин, благодаря чему вы сможете быстро приготовить любые блюда, начиная от смузи и коктейлей и заканчивая соусами и супами-пюре. Блендер предлагает два режима скорости, которые позволят вам выбрать оптимальную интенсивность работы для различных ингредиентов. Кувшин объемом 0,6 литра выполнен из прочного пластика, а ножи изготовлены из нержавеющей стали высокого качества, обеспечивая долговечность и надежность в эксплуатации. Длина сетевого шнура составляет 2 метра, что добавляет дополнительное удобство при размещении блендера в пространстве вашей кухни. Блендер Smeg производится в Китае и воплощает в себе высокий стандарт качества, который характерен для бренда. Это стационарное устройство станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание изысканного дизайна и надежного функционала в одном приборе.
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Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: мини-блендеры для детского питания
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