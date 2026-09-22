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Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый купить с доставкой в Москве
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Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый

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Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 1
Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 2
Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 3
Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 4
Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
  • Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 1
  • Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 2
  • Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 3
  • Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 4
  • Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730541
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х16
Вес, кг.
2.6

Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый

Блендер Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный брендом Smeg, он сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Этот стационарный блендер обладает мощностью 300 Вт и обеспечивает максимальную скорость вращения до 24000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно справляться с различными задачами измельчения и смешивания. Блендер оснащен двумя скоростями, что даёт возможность выбрать оптимальный режим в зависимости от ваших нужд. Белый цвет придаёт устройству классический и современный вид, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Хромированные элементы на ручке и основании блендера добавляют изысканности и стиля. Устройство оборудовано прочными ножами из нержавеющей стали, которые легко справляются с измельчением фруктов, овощей и других продуктов. Объем кувшина составляет 0,6 литра, чего вполне достаточно для приготовления порций любимых коктейлей, соусов или смузи. Чаша измельчителя изготовлена из качественного пластика, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Сетевой шнур длиной 2 метра обеспечит свободу размещения на кухне, а вес в 1,8 кг делает блендер устойчивым на поверхности. Произведён в Китае, этот блендер воплощает в себе качество и надежность бренда Smeg.

Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
300
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
2
Комплектация
измельчитель, мерный стакан
Цвет
белый
Объем кувшина, л
0.6
Количество скоростей / режимов
2
Развернуть
Максимальная скорость вращения, об/мин
24000
Функции и особенности
измельчение твердых продуктов, регулировка скорости вращения
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный брендом Smeg, он сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Этот стационарный блендер обладает мощностью 300 Вт и обеспечивает максимальную скорость вращения до 24000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно справляться с различными задачами измельчения и смешивания. Блендер оснащен двумя скоростями, что даёт возможность выбрать оптимальный режим в зависимости от ваших нужд. Белый цвет придаёт устройству классический и современный вид, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Хромированные элементы на ручке и основании блендера добавляют изысканности и стиля. Устройство оборудовано прочными ножами из нержавеющей стали, которые легко справляются с измельчением фруктов, овощей и других продуктов. Объем кувшина составляет 0,6 литра, чего вполне достаточно для приготовления порций любимых коктейлей, соусов или смузи. Чаша измельчителя изготовлена из качественного пластика, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Сетевой шнур длиной 2 метра обеспечит свободу размещения на кухне, а вес в 1,8 кг делает блендер устойчивым на поверхности. Произведён в Китае, этот блендер воплощает в себе качество и надежность бренда Smeg.
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Отзывы


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