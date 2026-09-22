Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый
Блендер Smeg — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Изготовленный брендом Smeg, он сочетает в себе элегантный дизайн и высокую производительность. Этот стационарный блендер обладает мощностью 300 Вт и обеспечивает максимальную скорость вращения до 24000 оборотов в минуту, что позволяет быстро и эффективно справляться с различными задачами измельчения и смешивания. Блендер оснащен двумя скоростями, что даёт возможность выбрать оптимальный режим в зависимости от ваших нужд. Белый цвет придаёт устройству классический и современный вид, который гармонично впишется в интерьер любой кухни. Хромированные элементы на ручке и основании блендера добавляют изысканности и стиля. Устройство оборудовано прочными ножами из нержавеющей стали, которые легко справляются с измельчением фруктов, овощей и других продуктов. Объем кувшина составляет 0,6 литра, чего вполне достаточно для приготовления порций любимых коктейлей, соусов или смузи. Чаша измельчителя изготовлена из качественного пластика, что делает её лёгкой и удобной в использовании. Сетевой шнур длиной 2 метра обеспечит свободу размещения на кухне, а вес в 1,8 кг делает блендер устойчивым на поверхности. Произведён в Китае, этот блендер воплощает в себе качество и надежность бренда Smeg.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: мини-блендеры для детского питания
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, для льда, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Теги товара: мини-блендеры для детского питания
Отзывы о товаре Блендер настольный Smeg PBF01WHEU белый