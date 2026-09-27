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Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка

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Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 1
Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 2
Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 3
Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 4
Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
2
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
  • Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 1
  • Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 2
  • Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 3
  • Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 4
  • Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740108
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
диск-терка (крупная), диск-терка (мелкая), диск-шинковка (крупный), диск-шинковка (мелкий), диск для картофеля фри, диск для нарезки ломтиками и шинковки, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка-комбайн, насадка для замешивания теста, нож для колки льда
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
2
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х17
Вес, кг.
2.3

Описание товара Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка

Блендер Braun MQ9185XLI с прорезиненной рукояткой прочно и комфортно удерживается в руках. Благодаря технологии ActiveBlade ножи перемещаются вверх и вниз, что увеличивает производительность переработки. В зависимости от плотности и твердости продуктов можно регулировать скоростной режим из 3 доступных положений. Кнопки со световой индикацией обеспечивают простое управление. Блендер Braun MQ9185XLI оснащен кухонным комбайном с чашей емкостью 2 л, компактным измельчителем с емкостью 0.5 л, дисками для терки, шинковки и нарезки продуктов, насадкой для замешивания теста, венчиком для взбивания, мерным стаканом на 600 мл с крышкой. Погружная часть, лезвия и насадки изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует стойкость к повреждениям и коррозии. Технологии блокировки и защиты от перегрузки повышают безопасность в эксплуатации блендера.

Отзывы о товаре Блендер погружной Braun MQ9185XLI серебристый, 1200 Вт, плавная регулировка




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.2
Комплектация
диск-терка (крупная), диск-терка (мелкая), диск-шинковка (крупный), диск-шинковка (мелкий), диск для картофеля фри, диск для нарезки ломтиками и шинковки, документация, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, насадка-комбайн, насадка для замешивания теста, нож для колки льда
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
2
Развернуть
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
13300
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Braun MQ9185XLI с прорезиненной рукояткой прочно и комфортно удерживается в руках. Благодаря технологии ActiveBlade ножи перемещаются вверх и вниз, что увеличивает производительность переработки. В зависимости от плотности и твердости продуктов можно регулировать скоростной режим из 3 доступных положений. Кнопки со световой индикацией обеспечивают простое управление. Блендер Braun MQ9185XLI оснащен кухонным комбайном с чашей емкостью 2 л, компактным измельчителем с емкостью 0.5 л, дисками для терки, шинковки и нарезки продуктов, насадкой для замешивания теста, венчиком для взбивания, мерным стаканом на 600 мл с крышкой. Погружная часть, лезвия и насадки изготовлены из нержавеющей стали, что гарантирует стойкость к повреждениям и коррозии. Технологии блокировки и защиты от перегрузки повышают безопасность в эксплуатации блендера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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