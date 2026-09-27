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Блендер стационарный Philips HR3760/10 купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Philips HR3760/10

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Блендер стационарный Philips HR3760/10 - фото 1
Блендер стационарный Philips HR3760/10 - фото 2
Блендер стационарный Philips HR3760/10 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
12
  • Блендер стационарный Philips HR3760/10 - фото 1
  • Блендер стационарный Philips HR3760/10 - фото 2
  • Блендер стационарный Philips HR3760/10 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739911
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
стакан (2 шт.), мерный колпачок
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х17
Вес, кг.
2.92

Описание товара Блендер стационарный Philips HR3760/10

Блендер Philips HR3760/10 имеет мощность 1500 Вт, дисплей с выбором программ и 12 скоростей смешивания. Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, которые разработаны специально для совместной работы для максимального разнообразия вкуса и текстуры а приложение HomeID поможет вам открыть новые возможности с доступом к разным рецептам. От смузи, супов и соусов до орехового масла, вы можете сделать всю семью счастливой.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Philips HR3760/10




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
стакан (2 шт.), мерный колпачок
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Описание
Блендер Philips HR3760/10 имеет мощность 1500 Вт, дисплей с выбором программ и 12 скоростей смешивания. Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, которые разработаны специально для совместной работы для максимального разнообразия вкуса и текстуры а приложение HomeID поможет вам открыть новые возможности с доступом к разным рецептам. От смузи, супов и соусов до орехового масла, вы можете сделать всю семью счастливой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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