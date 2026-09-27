Блендер стационарный Philips HR3760/10
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739911
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
стакан (2 шт.), мерный колпачок
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х29х17
Вес, кг.
2.92
Описание товара Блендер стационарный Philips HR3760/10
Блендер Philips HR3760/10 имеет мощность 1500 Вт, дисплей с выбором программ и 12 скоростей смешивания. Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, которые разработаны специально для совместной работы для максимального разнообразия вкуса и текстуры а приложение HomeID поможет вам открыть новые возможности с доступом к разным рецептам. От смузи, супов и соусов до орехового масла, вы можете сделать всю семью счастливой.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
металл, пластик
Материал чаши измельчителя
стекло
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1
Количество насадок в комплекте
1
Комплектация
стакан (2 шт.), мерный колпачок
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0
Развернуть
Объем измельчителя, л
1.8
Количество скоростей / режимов
12
Функции и особенности
импульсный режим
Страна производитель
Китай
Блендер Philips HR3760/10 имеет мощность 1500 Вт, дисплей с выбором программ и 12 скоростей смешивания. Технология ProBlend Ultra сочетает в себе 3 функции, которые разработаны специально для совместной работы для максимального разнообразия вкуса и текстуры а приложение HomeID поможет вам открыть новые возможности с доступом к разным рецептам. От смузи, супов и соусов до орехового масла, вы можете сделать всю семью счастливой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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