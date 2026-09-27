Блендер погружной Smeg HBF11CREU кремовый
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Характеристики
Описание товара Блендер погружной Smeg HBF11CREU кремовый
Погружной ручной блендер выполнен в стиле ретро. Его можно использовать для смешивания жидкостей и пищевых продуктов, приготовления пюре. В сочетании с аксессуарами (приобретаются отдельно) он может измельчать мясо, сыр, хлеб, овощи и фрукты, а также взбивать. Ножи с системой FlowBlend, изготовленные из нержавеющей стали, одинаково хорошо работают как с мягкой, так и с достаточно плотной консистенцией. Для смешивания продуктов можно использовать специальный стакан (не входит в комплектацию) или любую другую емкость подходящей глубины. Время непрерывной работы не должно превышать 30 секунд. Эргономичная пластиковая рукоятка не скользит в руке. Регулировка скорости вращения производится при помощи специального переключателя, размещенного на ручке прибора. Кроме обычных скоростных режимов имеется функция «Turbo», благодаря которой измельчение и смешивание занимает всего несколько секунд. Режим подходит для приготовления соусов и пюре. Перед тем как измельчать продукты, их рекомендуется нарезать на небольшие кусочки. Погружная часть прибора выполнена из нержавеющей стали, которая не вступает в реакцию с водой, кислотами, сахаром и другими компонентами продуктов, а также не выделяет вредные вещества. При соблюдении правил эксплуатации и регулярном уходе срок службы рабочих элементов блендера будет очень длительным.
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