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Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой

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Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 1
Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 2
Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 3
Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 4
Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 5
Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
700
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
  • Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 1
  • Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 2
  • Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 3
  • Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 4
  • Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 5
  • Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730529
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Характеристики

Бренд
Smeg
Тип
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х14х12
Вес, кг.
1.4

Описание товара Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой

Блендеры Smeg — это сочетание стильного дизайна и технологичности, исполненное в удобном и функциональном устройстве. Модель представленного погружного блендера выполнена в элегантном черном цвете, что придаёт ему современный и изысканный вид. Этот компактный кухонный помощник, весом всего 0,85 кг, станет незаменимым инструментом на вашей кухне. Блендер оснащен мощным двигателем мощностью 700 Вт, что обеспечивает надежную производительность и энергоэффективность. Максимальная скорость вращения достигает 14850 об/мин, что позволяет быстро и качественно измельчать и смешивать разнообразные продукты. Высококачественные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и отличные результаты при каждом использовании. Стоит также отметить, что блендер Smeg имеет одну скорость, что делает его простым и удобным в использовании. Его дизайн предусматривает эргономичную рукоятку и оптимальную длину сетевого шнура 1,5 м, обеспечивая комфорт при работе с прибором. Производится данная модель в Китае, а качество и стиль остаются на высочайшем уровне, как и у всей продукции от всемирно известного бренда Smeg. В комплекте вы найдете одну насадку, которая позволит легко справляться с большинством повседневных задач на кухне. Блендер Smeg — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность.

Отзывы о товаре Блендер погружной Smeg HBF11PBEU пастельный голубой




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Характеристики
Бренд
Smeg
Тип
погружной
Мощность, Вт
700
Материал корпуса
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Количество скоростей / режимов
1
Максимальная скорость вращения, об/мин
14850
Страна производитель
Китай
Описание
Блендеры Smeg — это сочетание стильного дизайна и технологичности, исполненное в удобном и функциональном устройстве. Модель представленного погружного блендера выполнена в элегантном черном цвете, что придаёт ему современный и изысканный вид. Этот компактный кухонный помощник, весом всего 0,85 кг, станет незаменимым инструментом на вашей кухне. Блендер оснащен мощным двигателем мощностью 700 Вт, что обеспечивает надежную производительность и энергоэффективность. Максимальная скорость вращения достигает 14850 об/мин, что позволяет быстро и качественно измельчать и смешивать разнообразные продукты. Высококачественные ножи из нержавеющей стали гарантируют долговечность и отличные результаты при каждом использовании. Стоит также отметить, что блендер Smeg имеет одну скорость, что делает его простым и удобным в использовании. Его дизайн предусматривает эргономичную рукоятку и оптимальную длину сетевого шнура 1,5 м, обеспечивая комфорт при работе с прибором. Производится данная модель в Китае, а качество и стиль остаются на высочайшем уровне, как и у всей продукции от всемирно известного бренда Smeg. В комплекте вы найдете одну насадку, которая позволит легко справляться с большинством повседневных задач на кухне. Блендер Smeg — это отличный выбор для тех, кто ценит качество, стиль и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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